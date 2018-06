Vitalizi | ex parlamentari minacciano class action contro Fico

Vitalizi - gli ex parlamentari contro il taglio : “Colpisce gli anziani - l’assegno diminuisce da 4725 euro a 677” : Gli ex parlamentari protestano contro il taglio dei Vitalizi disposto dalla delibera presentata stamane all'Ufficio di presidenza della Camera e si scagliano contro il provvedimento: "L'intervento è incostituzionale e i parametrati adottati privi di fondamento giuridico. A G.M che ha 90 anni, viene tagliato dell'86% il Vitalizio, che passa da 4725 euro a 677; per Q.B. il taglio è dell'85%, con uno scivolone da 4725 a 709 euro; analogo taglio per ...

Taglio Vitalizi - la provocazione di Clemente Mastella : “Parlamentari si dimezzino lo stipendio subito” : Clemente Mastella è da sempre contrario al Taglio dei vitalizi e la delibera presentata oggi dal presidente della Camera sul tema non gli fa cambiare idea. L'ex ministro ed ex deputato, contattato da Fanpage.it, afferma: "Credo che quando si fanno queste cose bisogna anche farle per se stessi: dimezzamento dello stipendio dei parlamentari da subito", propone provocatoriamente.Continua a leggere

Vitalizi - "diffida" da ex parlamentari : 16.34 L'associazione degli ex parlamentari ha inviato a tutti i membri dell'ufficio di presidenza della Camera una diffida stragiudiziale a non approvare la delibera sul taglio dei Vitalizi degli ex deputati, minacciando un'azione civile e amministrativa nella quale sarebbero chiamati a rispondere personalmente e patrimonialmente i componenti dell'ufficio di presidenza, compreso il presidente Roberto fico. Lo hanno annunciato in una conferenza ...

Vitalizi - ex parlamentari minacciano una class action contro Fico : L'Associazione ex parlamentari ha annunciato una diffida formale stragiudiziale inviata a tutti i membri dell'ufficio di Presidenza della Camera, compreso il presidente Roberto Fico, che saranno ...

Vitalizi - ex parlamentari diffidano ufficio presidenza Camera : Roma, 27 giu. , askanews, Una diffida formale stragiudiziale inviata a tutti i membri dell'ufficio di presidenza che sono 'responsabili personalmente e patrimonialmente' se approveranno la delibera ...

Di Maio : oggi arriva delibera su taglio Vitalizi ex-parlamentari : Roma, 27 giu. , askanews, 'oggi all'Ufficio di presidenza della Camera arriva la delibera per tagliare i vitalizi agli ex parlamentari della repubblica, dopo che per sei anni ci era stato detto che ...

Di Maio : tagliati Vitalizi ex parlamentari in 3 settimane : Di Maio: poi passeremo a pensioni d’oro Roma – Di seguito le parole di Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e Politiche sociali. “Intanto diamo una bella notizia ai cittadini: oggi in ufficio di presidenza arriva la delibera per tagliare i vitalizi agli ex parlamentari. Dopo sei anni in cui ci hanno detto che non era possibile, in tre settimane lo abbiamo fatto e in due settimane la approviamo, finito questo passeremo alle ...

Vitalizi - stop agli assegni d’oro degli ex parlamentari. Risparmi per 40 milioni : Il nuovo sistema in pratica ricalcola tutti i Vitalizi finora percepiti sulla base del sistema contributivo. Ma già si annunciano ricorsi...

Vitalizi dei parlamentari - Roberto Fico spiega lo stato dell’arte : La sforbiciata è pronta. Roberto Fico ha presentato la delibera per il superamento dei Vitalizi presso l’ufficio di Presidenza della Camera: una misura fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle che ha rappresentato per anni uno dei suoi cavalli di battaglia, finendo persino nel contratto di governo con la Lega. La delibera, messa a punto dai membri 5S dell’Ufficio di presidenza di Montecitorio, è indirizzata al superamento ...

Taglio dei Vitalizi a 1200 ex parlamentari : proposta alla Camera : La delibera per il Taglio dei vitalizi agli ex parlamentari giunge sul tavolo dell’ufficio di presidenza della Camera. Il presidente

Di Maio : da domani stop a Vitalizi agli ex parlamentari : Roma – Di seguito il tweet di Luigi Di Maio. “domani finalmente iniziamo a togliere un privilegio insopportabile: il vitalizio degli ex parlamentari. Lo abbiamo detto e lo stiamo facendo. I prossimi saranno i pensionati d’oro. L’era dei privilegi è finita. #togliamoiprivilegi”. L'articolo Di Maio: da domani stop a vitalizi agli ex parlamentari proviene da RomaDailyNews.

Di Maio : «Settimana prossima aboliamo Vitalizi agli ex parlamentari» : 'Quello che sembrava irrealizzabile l'abbiamo ottenuto. Sappiate che settimana prossima si aboliscono i vitalizi agli ex parlamentari e cominciamo a liberarci di questa follia'. Lo ha detto il ...

Conte : taglio a Vitalizi parlamentari : 13.04 Tra gli obiettivi del governo, il premier Conte elenca "il taglio delle pensioni e dei vitalizi dei parlamentari", oltre a "un intervento su assegni superiori ai 5 mila euro netti mensili". "Riformeremo la prescrizione, non più ridotta a mero espediente per sottrarsi al processo" e "rafforzeremo le norme contro il conflitto d'interessi", dice Conte. Raccoglie l'applauso di tutti quando afferma "contrasteremo le mafie con ogni mezzo" e ...

Vitalizi - Fico riceve ex parlamentari. Che dicono : “Disposti a fare sacrifici - ma no interventi punitivi” : Mentre il governo Conte si prepara al voto di fiducia, atteso per martedì al Senato e per mercoledì alla Camera, il presidente di Montecitorio Roberto Fico ha sollecitato i partiti a scegliere i deputati che faranno parte delle 12 commissioni permanenti. Solo così, infatti, la 18esima legislatura potrà iniziare davvero a lavorare sui disegni di legge. Prossima tappa la capigruppo di giovedì 7, in cui si deciderà quando le commissioni dovranno ...