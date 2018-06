Vitalizi | ex parlamentari minacciano class action contro Fico

Taglio Vitalizi - Casellati frena : soluzioni condivise Gli ex parlamentari : pronta la class action : La delibera approda alla Camera e per il via libera si dovrà attendere ancora qualche giorno, mentre dagli Usa la presidente del Senato Casellati dice di avere qualche "perplessità sul fatto di poter incidere su diritti acquisiti". Il ricalcolo potrebbe portare risparmi di 40 milioni di euro all'anno

Ex parlamentari : 'Tagliano i Vitalizi per mettere mano alle pensioni degli italiani' : L’associazione degli ex parlamentari annuncia battaglia contro la delibera sul taglio dei vitalizi approdata oggi in ufficio di presidenza alla Camera: proprio questo pomeriggio si è svolta a Montecitorio una conferenza stampa con Antonello Falomi e Giuseppe Gargani, i quali hanno spiegato nel dettaglio i motivi della loro opposizione a questo provvedimento voluto dal Presidente della Camera [VIDEO] Roberto Fico. Falomi: 'Togliere vitalizi è ...

Fraccaro : “Senza Vitalizi fine della casta”/ Ex parlamentari minacciano azione - Di Maio : "mondo alla rovescia" : Riccardo Fraccaro: “Senza vitalizi fine della casta”. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento ha affrontato anche il tema migranti: “C'è sintonia tra M5s e Lega. E su Lanzalone...”(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 22:12:00 GMT)

Ex parlamentari contro taglio Vitalizi - Di Maio : 'Mondo alla rovescia' : 'Ho saputo che gli ex parlamentari minacciano un'azione civile e amministrativa contro i nostri in ufficio di presidenza alla Camera perché gli stiamo togliendo il privilegio del vitalizio. È il mondo alla rovescia'. Lo afferma il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio, che aggiunge: 'È il popolo italiano che dovrebbe fare una class action contro questi nababbi a carico ...

Vitalizi : Di Maio - ex parlamentari si ravvedano - accettino fine era privilegi : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Ho saputo che gli ex parlamentari minacciano un’azione civile e amministrativa contro i nostri in ufficio di presidenza alla Camera perché gli stiamo togliendo il privilegio del Vitalizio. è il mondo alla rovescia”. Ad affermarlo in una nota è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio.“è il popolo italiano – aggiunge – che dovrebbe fare una class action ...

Il taglio ai Vitalizi è approdato alla Camera Gli ex parlamentari : pronta la class action : Per il via libera alla Camera si dovrà attendere ancora qualche giorno, mentre al Senato, la pratica è in stand-by perché Elisabetta Casellati sarà in missione all'estero. Il ricalcolo potrebbe portare risparmi di 40 milioni di euro all'anno

Vitalizi - ex parlamentari minacciano class action contro Fico : Questa mattina il Presidente della Camera Roberto Fico ha annunciato che è pronta la delibera sui Vitalizi che prevede il taglio dal 40% al 60% di 1338 Vitalizi. La terza carica dello Stato l'ha illustrata stamane all'Ufficio di Presidenza i cui membri dovranno esaminarla per presentare eventuali proposte di modifica entro il 5 luglio e passare poi alla votazione tra il 9 e il 13 luglio. ...

Vitalizi - gli ex parlamentari contro il taglio : “Colpisce gli anziani - l’assegno diminuisce da 4725 euro a 677” : Gli ex parlamentari protestano contro il taglio dei Vitalizi disposto dalla delibera presentata stamane all'Ufficio di presidenza della Camera e si scagliano contro il provvedimento: "L'intervento è incostituzionale e i parametrati adottati privi di fondamento giuridico. A G.M che ha 90 anni, viene tagliato dell'86% il Vitalizio, che passa da 4725 euro a 677; per Q.B. il taglio è dell'85%, con uno scivolone da 4725 a 709 euro; analogo taglio per ...

Taglio Vitalizi - la provocazione di Clemente Mastella : “Parlamentari si dimezzino lo stipendio subito” : Clemente Mastella è da sempre contrario al Taglio dei vitalizi e la delibera presentata oggi dal presidente della Camera sul tema non gli fa cambiare idea. L'ex ministro ed ex deputato, contattato da Fanpage.it, afferma: "Credo che quando si fanno queste cose bisogna anche farle per se stessi: dimezzamento dello stipendio dei parlamentari da subito", propone provocatoriamente.Continua a leggere

Vitalizi - "diffida" da ex parlamentari : 16.34 L'associazione degli ex parlamentari ha inviato a tutti i membri dell'ufficio di presidenza della Camera una diffida stragiudiziale a non approvare la delibera sul taglio dei Vitalizi degli ex deputati, minacciando un'azione civile e amministrativa nella quale sarebbero chiamati a rispondere personalmente e patrimonialmente i componenti dell'ufficio di presidenza, compreso il presidente Roberto fico. Lo hanno annunciato in una conferenza ...

Vitalizi - ex parlamentari minacciano una class action contro Fico : L'Associazione ex parlamentari ha annunciato una diffida formale stragiudiziale inviata a tutti i membri dell'ufficio di Presidenza della Camera, compreso il presidente Roberto Fico, che saranno ...

Vitalizi - ex parlamentari diffidano ufficio presidenza Camera : Roma, 27 giu. , askanews, Una diffida formale stragiudiziale inviata a tutti i membri dell'ufficio di presidenza che sono 'responsabili personalmente e patrimonialmente' se approveranno la delibera ...

Di Maio : oggi arriva delibera su taglio Vitalizi ex-parlamentari : Roma, 27 giu. , askanews, 'oggi all'Ufficio di presidenza della Camera arriva la delibera per tagliare i vitalizi agli ex parlamentari della repubblica, dopo che per sei anni ci era stato detto che ...

Di Maio : tagliati Vitalizi ex parlamentari in 3 settimane : Di Maio: poi passeremo a pensioni d’oro Roma – Di seguito le parole di Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e Politiche sociali. “Intanto diamo una bella notizia ai cittadini: oggi in ufficio di presidenza arriva la delibera per tagliare i vitalizi agli ex parlamentari. Dopo sei anni in cui ci hanno detto che non era possibile, in tre settimane lo abbiamo fatto e in due settimane la approviamo, finito questo passeremo alle ...