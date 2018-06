Vitalizi | ex parlamentari diffidano ufficio presidenza Camera

Di Maio : oggi arriva delibera su taglio Vitalizi ex-parlamentari : Roma, 27 giu. , askanews, 'oggi all'Ufficio di presidenza della Camera arriva la delibera per tagliare i vitalizi agli ex parlamentari della repubblica, dopo che per sei anni ci era stato detto che ...

Di Maio : tagliati Vitalizi ex parlamentari in 3 settimane : Di Maio: poi passeremo a pensioni d’oro Roma – Di seguito le parole di Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e Politiche sociali. “Intanto diamo una bella notizia ai cittadini: oggi in ufficio di presidenza arriva la delibera per tagliare i vitalizi agli ex parlamentari. Dopo sei anni in cui ci hanno detto che non era possibile, in tre settimane lo abbiamo fatto e in due settimane la approviamo, finito questo passeremo alle ...

Vitalizi - stop agli assegni d’oro degli ex parlamentari. Risparmi per 40 milioni : Il nuovo sistema in pratica ricalcola tutti i Vitalizi finora percepiti sulla base del sistema contributivo. Ma già si annunciano ricorsi...

Vitalizi dei parlamentari - Roberto Fico spiega lo stato dell’arte : La sforbiciata è pronta. Roberto Fico ha presentato la delibera per il superamento dei Vitalizi presso l’ufficio di Presidenza della Camera: una misura fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle che ha rappresentato per anni uno dei suoi cavalli di battaglia, finendo persino nel contratto di governo con la Lega. La delibera, messa a punto dai membri 5S dell’Ufficio di presidenza di Montecitorio, è indirizzata al superamento ...

Taglio dei Vitalizi a 1200 ex parlamentari : proposta alla Camera : La delibera per il Taglio dei vitalizi agli ex parlamentari giunge sul tavolo dell’ufficio di presidenza della Camera. Il presidente

Di Maio : da domani stop a Vitalizi agli ex parlamentari : Roma – Di seguito il tweet di Luigi Di Maio. “domani finalmente iniziamo a togliere un privilegio insopportabile: il vitalizio degli ex parlamentari. Lo abbiamo detto e lo stiamo facendo. I prossimi saranno i pensionati d’oro. L’era dei privilegi è finita. #togliamoiprivilegi”. L'articolo Di Maio: da domani stop a vitalizi agli ex parlamentari proviene da RomaDailyNews.

Di Maio : «Settimana prossima aboliamo Vitalizi agli ex parlamentari» : 'Quello che sembrava irrealizzabile l'abbiamo ottenuto. Sappiate che settimana prossima si aboliscono i vitalizi agli ex parlamentari e cominciamo a liberarci di questa follia'. Lo ha detto il ...

Conte : taglio a Vitalizi parlamentari : 13.04 Tra gli obiettivi del governo, il premier Conte elenca "il taglio delle pensioni e dei vitalizi dei parlamentari", oltre a "un intervento su assegni superiori ai 5 mila euro netti mensili". "Riformeremo la prescrizione, non più ridotta a mero espediente per sottrarsi al processo" e "rafforzeremo le norme contro il conflitto d'interessi", dice Conte. Raccoglie l'applauso di tutti quando afferma "contrasteremo le mafie con ogni mezzo" e ...

Vitalizi - Fico riceve ex parlamentari. Che dicono : “Disposti a fare sacrifici - ma no interventi punitivi” : Mentre il governo Conte si prepara al voto di fiducia, atteso per martedì al Senato e per mercoledì alla Camera, il presidente di Montecitorio Roberto Fico ha sollecitato i partiti a scegliere i deputati che faranno parte delle 12 commissioni permanenti. Solo così, infatti, la 18esima legislatura potrà iniziare davvero a lavorare sui disegni di legge. Prossima tappa la capigruppo di giovedì 7, in cui si deciderà quando le commissioni dovranno ...

Vitalizi - ex parlamentari pronti alla class action : Gli ex parlamentari si apprestano a percorrere le vie della giustizia civile contro i presidenti di Camera e Senato, contro i Questori e tutti i membri degli uffici di Presidenza, rifacendosi ...

Contratto di governo - accordo M5S-Lega per cancellare 350 parlamentari. Insieme a Vitalizi risparmi per 250 milioni : A partire da oggi, per i prossimi giorni, ilfattoquotidiano.it pubblicherà le analisi delle macroaree previste dal Contratto di governo redatto da Movimento 5 stelle e Lega. La prima puntata è dedicata ai costi della politica, da sempre cavallo di battaglia dei 5 stelle Vale circa 250 milioni l’anno il taglio ai “costi della politica” del Contratto di governo Lega-M5S. Quanto il riparto annuale del fondo per anziani non autosufficienti e ...

Vitalizi - la riunione degli ex parlamentari : "Da M5s vendetta - non giustizia" : Gli ex parlamentari si sono dati appuntamento a Roma. Vogliono unire le forze contro "la battaglia di propaganda" del Movimento 5 Stelle sui Vitalizi. "È gigantesca presa in giro degli italiani", hanno tuonato gli ex onorevoli promettendo di mettere in campo tutte le armi possibili per portare il caso davanti all'Alta Corte.Una assemblea a due passi da Montecitorio. Tra gli altri c'erano ex ministri come Nicola Mancino e Vincenzo Visco, ex ...

Vitalizi agli ex parlamentari : "L'operazione taglia-privilegi è partita" : I 5 Stelle, tramite un nota sul blog del Movimento hanno annunciato che "l’operazione taglia-privilegi è partita". Di cosa parliamo? Ovviamente del ricalcolo dei Vitalizi degli ex parlamentari, ovvero la rendita concessa...