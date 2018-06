Vitalizi | ex deputati in rivolta contro Fico ' Class action per dire no ai tagli'

Vitalizi - class action contro Fico Gli ex deputati danno battaglia Di Maio : "Taglio in tre settimane" : L'Associazione degli ex Parlamentari ha inviato a tutti i membri dell'Ufficio di presidenza della Camera una diffida stragiudiziale a non approvare la delibera che tagli i Vitalizi agli ex deputati, con la minaccia di un'azione civile e amministrativa per danni rispetto alla quale... Segui su affaritaliani.it

Fico pronto per tagliare i Vitalizi : 'sforbiciata' a 1.300 ex deputati : Fico ha dichiarato che i tagli saranno dal 40% al 60% : ' Il taglio ai costi della politica è un tema su cui ci siamo concentrati da tempo '. Per il via libera alla Camera bisognerà aspettare ancora ...

Ecco il piano per tagliare i Vitalizi degli ex deputati : un risparmio di 40 milioni : Ecco nel dettaglio il ricalcolo degli assegni spettanti ai parlamentari. La sforbiciata dovrebbe riguardare oltre 1200 compensi

La delibera di Fico per il superamento dei Vitalizi agli ex deputati : un risparmio di 40 milioni : Presso l’Ufficio di Presidenza di Montecitorio il presidente della Camera Roberto Fico ha presentato la delibera per il superamento dei vitalizi. La nuova sforbiciata dovrebbe riguardare oltre 1200 assegni che ricevono gli ex deputati nonostante le polemiche e le minacce di ricorsi e class action da parte dei diretti interessati. ...

La sforbiciata ai Vitalizi : tagli a 1300 ex deputati : Il Movimento Cinque Stelle prepara le sforbiciate. Si comincia dai vitalizi. Ad accelerare è il presidente della Camera, Roberto Fico che in mattinata ha illustrato all'Ufficio di presidenza di Montecitorio il piano per i tagli ai vitalizi dei parlamentari. Di fatto la mossa di Fico va a colpire l'assegno di circa 1.405 vitalizi che vengono incassati dagli ex deputati. Di questi circa 1.338 saranno nuovamente calcolati con il metodo contributivo ...

Di Maio “pronta abolizione Vitalizi”/ Fico convoca Ufficio Presidenza Camera : ex deputati - “contro il diritto” : Di Maio annuncia, "pronta l'abolizione dei vitalizi": il Presidente Fico convoca domani Ufficio Presidenza della Camera, pronta battaglia Parlamento. Ex deputati, "contro Stato di diritto"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 17:21:00 GMT)