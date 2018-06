Vitalizi | Di Maio | ex parlamentari si ravvedano | accettino fine era privilegi

Vitalizi - Di Maio : “Oggi arrivata delibera - è una giornata storica. Per 6 anni ci hanno detto che non era possibile” : Sui Vitalizi “è una giornata storica, per 6 anni ci hanno detto che non fosse possibile, e noi lo abbiamo portato in tre settimane e lo approviamo in altre 2 settimane”. A dirlo il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, in aula alla Camera durante il question time. Si alzano in piedi i deputati M5s che applaudono a lungo il vicepresidente. Il ministro ha anche ricordato che ora è la volta delle pensioni ...

Reddito di cittadinanza - Vitalizi e pensioni d’oro : Di Maio accelera : Il Vice Premier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio cerca di recuperare terreno e di ritagliarsi il suo spazio in questo governo in cui la Lega ha fino ad ora nettamente predominato. E per farlo cerca di rilanciare subito i suoi cavalli di battaglia: Reddito di cittadinanza, taglio a vitalizi e pensioni d’oro. Ma il leader del Movimento 5 Stelle ha già trovato i primi ostacoli dentro il governo. Stop ai vitalizi degli ...

Dai Vitalizi alle pensioni : ecco le sforbiciate di Di Maio : Il governo è pronto ad usare le forbici per tagliare gli assegni delle pensioni e i vitalizi. Anche oggi il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio ha ribadito il piano dell'esecutivo che prevede una sforbiciata consistente sulle pensioni alte per finanziare poi l'aumento delle minime. "La Camera è pronta ad abolire i vitalizi ad ex parlamentari e io farò una legge sulle pensioni d"oro. Ovviamente su questo ci sarà chi dirà che stiamo tagliando pochi ...

