ilfattoquotidiano

: Vitalizi, cosa prevede delibera Fico per il taglio: ricalcolo contributivo e tetto massimo per chi ha più di 4 legi… - fattoquotidiano : Vitalizi, cosa prevede delibera Fico per il taglio: ricalcolo contributivo e tetto massimo per chi ha più di 4 legi… - SkyTG24 : #Fico annuncia delibera per 'abolizione vitalizi': di cosa si tratta - LaCastelliM5s : Avete sentito cosa ha detto il mio collega, ministro @luigidimaio? “Questa settimana aboliamo i vitalizi, poi tagli… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Una vera e propria mannaia si abbatterà, dal 1° novembre 2018, su 1.338 dei 1.405 ex deputati. Che dovranno tirare a campare con uno decisamente più ridotto rispetto a quello finora percepito. A tre mesi dall’insediamento del Parlamento, il cappio del Movimento 5 stelle si stringe intorno al collo del privilegio più odiato dagli italiani. Un salasso da 136,1 milioni di euro all’anno solo alla Camera (più altri 86,4 al Senato) ormai con le ore contate. Grazie allaapprontata dal Collegio dei questori, frutto del lavoro dell’ex questore anziano e neo ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, dal 27 giugno all’esame dell’Ufficio di presidenza della Camera presieduto da Roberto. Un provvedimento dal quale a Montecitorio ci si attende un risparmio stimato in 40 milioni l’anno. Ma, nel det, la? “A decorrere dal 1° novembre ...