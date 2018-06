Vitalizi | con taglio risparmi per 40 milioni

Sui Vitalizi voto entro luglio. Fico : 'Primo passo contro i privilegi' : Roma, 27 giu. , askanews, 'Si è appena concluso l'Ufficio di Presidenza in cui ho illustrato la delibera sui vitalizi. La proposta che ho presentato prevede il ricalcolo secondo il metodo contributivo ...

Fico - mossa sui Vitalizi : tagli fino all’82 - 8% e stop per i condannati : Via all’iter della riforma: assegni da 4 mila euro ridotti a 700. Il provvedimento a firma 5 Stelle dovrebbe far risparmiare 18 milioni di euro

Vitalizi - con la delibera Fico risparmio per 40 milioni di euro : Il presidente della Camera Roberto Fico ha illustrato all'Ufficio di presidenza di Montecitorio il testo della delibera per il superamento dei Vitalizi degli ex deputati. Se il testo passerà com'è, il nuovo sistema che ricalcola tutti i Vitalizi finora percepiti sulla base del sistema contributivo, entrerà in vigore alla Camera dal 1 novembre. La delibera verrà votata nella settimana tra il 9 ed il 13 luglio, e gli ...

Razzi : “Vitalizio? Prendo 2600 euro netti. Mica posso morire di fame dopo tanti anni di lavoro”. Poi l’appello a Berlusconi : “Ho preso il mio primo vitalizio mensile. È di 2600 euro netti. Quei soldi mi servono per vivere. Devo morire di fame dopo 70 anni di lavoro?”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de La Zanzara (Radio24) dall’ex senatore di Forza Italia, Antonio Razzi, da lunedì 25 giugno protagonista dello show “Razzi vostri” con Saverio Raimondi, su Canale Nove. E aggiunge: “C’è chi dice che Prendo 4mila o 5mila ...

Di Maio “pronta abolizione Vitalizi”/ Fico convoca Ufficio Presidenza Camera : ex deputati - “contro il diritto” : Di Maio annuncia, "pronta l'abolizione dei vitalizi": il Presidente Fico convoca domani Ufficio Presidenza della Camera, pronta battaglia Parlamento. Ex deputati, "contro Stato di diritto"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 17:21:00 GMT)

Salvini e Di Maio - stretta di mano a Confartigianato. Leader M5s : 'Pronta abolizione Vitalizi' : stretta di mano tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, entrambi ospiti dell'assemblea di Confartigianato. Il Leader pentastellato è stato accolto in platea dal ministro dell'Interno. "Per evitare che i ...

Caso Maugeri - la Corte dei Conti sequestra 5 milioni a Formigoni : bloccati anche Vitalizio e pensione : La Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia ha eseguito un sequestro conservativo per un valore di 5 milioni di euro a carico di Roberto Formigoni, ex Governatore lombardo ed ex ...

Ilona Staller - Cicciolina a La Confessione/ Video - il Vitalizio pignorato per debiti : “Sono stata truffata!” : Ilona Staller, Cicciolina ospite de “La Confessione” di Peter Gomez: ecco quando lavorava come spia per i servizi segreti: “Ho avuto paura che mi ammazzassero!".(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 18:52:00 GMT)

Vitalizi : Governo Conte pronto a tagliarli subito : Il nuovo Governo Lega M5S ha aperto la caccia ai Vitalizi. Il Vice Presidente del Consiglio e leader pentastellato Luigi Di Maio, dichiara guerra ai privilegi degli ex parlamentari e promette di intervenire tempestivamente per cancellarli in modo definitivo. Via i Vitalizi agli ex parlamentari I privilegi degli ex parlamentari avranno vita breve: la delibera è già sul tavolo del presidente della Camera dei deputati Roberto Fico. È pronto il ...

Conte : taglio a Vitalizi parlamentari : 13.04 Tra gli obiettivi del governo, il premier Conte elenca "il taglio delle pensioni e dei vitalizi dei parlamentari", oltre a "un intervento su assegni superiori ai 5 mila euro netti mensili". "Riformeremo la prescrizione, non più ridotta a mero espediente per sottrarsi al processo" e "rafforzeremo le norme contro il conflitto d'interessi", dice Conte. Raccoglie l'applauso di tutti quando afferma "contrasteremo le mafie con ogni mezzo" e ...

Vitalizi - Fico riceve ex parlamentari. Che dicono : “Disposti a fare sacrifici - ma no interventi punitivi” : Mentre il governo Conte si prepara al voto di fiducia, atteso per martedì al Senato e per mercoledì alla Camera, il presidente di Montecitorio Roberto Fico ha sollecitato i partiti a scegliere i deputati che faranno parte delle 12 commissioni permanenti. Solo così, infatti, la 18esima legislatura potrà iniziare davvero a lavorare sui disegni di legge. Prossima tappa la capigruppo di giovedì 7, in cui si deciderà quando le commissioni dovranno ...

Lazio - il taglio dei Vitalizi agli ex consiglieri finanzierà la sanità : Non è l'abolizione tout court che proponevano i 5 Stelle , col rischio, però, di soccombere davanti ai giudici perché si andavano a eliminare diritti acquisiti, ma una sostanziosa sforbiciata, quella ...

Contratto di governo - accordo M5S-Lega per cancellare 350 parlamentari. Insieme a Vitalizi risparmi per 250 milioni : A partire da oggi, per i prossimi giorni, ilfattoquotidiano.it pubblicherà le analisi delle macroaree previste dal Contratto di governo redatto da Movimento 5 stelle e Lega. La prima puntata è dedicata ai costi della politica, da sempre cavallo di battaglia dei 5 stelle Vale circa 250 milioni l’anno il taglio ai “costi della politica” del Contratto di governo Lega-M5S. Quanto il riparto annuale del fondo per anziani non autosufficienti e ...