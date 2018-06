Vitalizi | class action contro Fico Gli ex deputati danno battaglia Di Maio | Taglio

affaritaliani

: Vitalizi, ex parlamentari minacciano una class action contro Fico #Vitalizi - MediasetTgcom24 : Vitalizi, ex parlamentari minacciano una class action contro Fico #Vitalizi - Affaritaliani : #Vitalizi , Di Maio: 'Taglio in tre settimane' @luigidimaio #27giugno LEGGI QUI: - allegra134 : Vitalizi, stop agli assegni d’oro degli ex parlamentari. Class action contro Fico Che ridere!!! lo sanno anche i ba… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) L'Associazione degli ex Parlamentari ha inviato a tutti i membri dell'Ufficio di presidenza della Camera una diffida stragiudiziale a non approvare la delibera che tagli iagli ex, con la minaccia di un'azione civile e amministrativa per danni rispetto alla quale... Segui su affaritaliani.it