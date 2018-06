Vitalizi | Arriva la delibera Fico Previsti risparmi per 40 milioni di euro

Vitalizi - arriva la delibera per abolirli : risparmi per 40 milioni di euro : Il presidente della Camera Roberto Fico ha presentato la delibera per l'abolizione dei Vitalizi: sarà votata nella settimana tra il 9 ed il 13 luglio, e gli emendamenti potranno essere presentati entro giovedì. A quel punto, se venisse approvata, il nuovo sistema entrerebbe in vigore dal 1 novembre.Continua a leggere