Vita nello spazio | caffè nero bollente per la Stazione Spaziale Internazionale

Confermata anche nello Spazio la Teoria della Relatività Generale di Einstein : effettuato il test più preciso fuori dal Sistema Solare : Alcuni astronomi hanno usato lo strumento MUSE installato sul VLT (Very Large Telescope) dell’ESO in Cile e il telescopio spaziale Hubble della NASA/ESA per effettuare il test più preciso finora della Teoria della Relatività Generale di Einstein al di fuori della Via Lattea. La galassia vicina ESO 325-G004 funge da potente lente gravitazionale, distorcendo la luce che proviene da una galassia distante, nascosta dietro di essa, per creare ...

Angelo Sanzio Vs Simone Coccia/ "Un lupo vestito da agnello - ci vuole coerenza nella Vita" (Grande Fratello) : Guerra social tra Angelo Sanzio e Simone Coccia. Il fidanzato di Stefania Pezzopane lascia il gruppo whatsapp e sbotta: "Coerente con le mie idee, non come gli altri!"(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 22:35:00 GMT)

Il ruolo della tettonica a placche nello sviluppo della Vita : Nel dicembre 2015, ricercatori australiani hanno pubblicato uno studio su circa 300 nuclei di perforazione provenienti da siti su fondali marini di tutto il mondo, alcuni dei quali contengono ...

Vita nello spazio : Axiom space - il nuovo avamposto commerciale : Stando a quanto riportato dall’amministrazione Trump negli ultimi tempi, la Stazione Spaziale Internazionale continuerà ricevere fondi solo fino al 2024. La fine del programma internazionale riguarda la decisione da parte del governo americano di concentrare i finanziamenti su altri tipi di missioni, attraverso l’avvio di partnership tra pubblico e privato. Ma cosa ne sarà dopo? Una valida risposta – riporta Global Science – potrebbe ...

Nespoli inVita Papa Francesco nello Spazio : L'astronauta in Vaticano: "Vorrei che prima o poi tutti possano provare un'esperienza del genere: ti cambia, ti rende migliore". Nespoli ha donato al Santo Padre una tuta personalizzata con la ...

Vita nello spazio : le lune di 121 pianeti giganti potrebbero essere abitabili : Finora, la ricerca di mondi extrasolari potenzialmente abitabili ha riguardato sostanzialmente gli esopianeti. Ma cosa sappiamo sull’abitabilità delle esolune? In un articolo, pubblicato su The Astrophysical Journal, i ricercatori delle Università della California, di Riverside e del Southern Queensland hanno identificato oltre 100 pianeti giganti che potrebbero avere potenziali lune in grado di ospitare la Vita. La ricerca – spiega ...

Attività frenetica lungo l’Anello di Fuoco : 3 terremoti solo in California : Molteplici terremoti stanno colpendo la California oggi, mentre continua l’Attività frenetica lungo l’Anello di Fuoco. Un terremoto di magnitudo 3.8 ha provocato qualche piccola scossa, secondo il Servizio Geologico statunitense. Inoltre, sono stati registrati altri due terremoti, uno di magnitudo 2.8 e uno di magnitudo 3 lungo la costa e tra Sacramento e San Jose. Non sono stati riportati danni o feriti, secondo i media locali. Prosegue, ...

Vita nello spazio : nuove coltivazioni per la ISS : La Stazione Spaziale si arricchisce di nuove piante da coltivare. La navetta cargo Cygnus lanciata questa settimana dalla base di Wallops Island, ha portato a bordo dell’avamposto spaziale sei semi di broccoli che verranno utilizzati per un esperimento condotto da alcuni studenti della Valley High Christian High School di San Josè, California. Tre dei semi sono al naturale mentre i restanti sono ricoperti da due diverse specie di batteri ...

Vita nello spazio : radiazioni cosmiche - un aiuto per gli astronauti : I trattamenti anti-radiazioni saranno fondamentali per le prossime missioni umane su Marte. Lo afferma uno studio dell’Università della California che ha identificato il primo potenziale trattamento per i danni cerebrali causati dall’esposizione prolungata alle radiazioni spaziali. Gli astronauti che si avventureranno oltre il campo magnetico protettivo della Terra – spiega Global Science – saranno esposti a livelli di radiazione ...

17 piccoli ma importanti cambiamenti nello stile di Vita che aiutano le persone ansiose : Questo post è stato pubblicato su HuffPost Usa ed è stato tradotto da Milena SanfilippoAnche se è facile – e comprensibile – alzare gli occhi al cielo quando sentiamo di qualche "cura miracolosa" per la nostra ansia (Sì! Ho provato con lo yoga! Grazie), è importante anche riconoscere questa verità: esistono cambiamenti quotidiani che possono aiutarci a gestirla.Non parliamo di una cura ...

Vita nello spazio - tecnologie innovative per le future missioni : Roma, 15 mag. , askanews, Dall'agricoltura all'economia circolare, le tecnologie spaziali per le future missioni di lunga durata sulla Luna e su Marte potrebbero avere importanti ricadute sulla qualità della Vita sulla Terra. Uno dei problemi ...

Terni e Narni in lutto - uomo si toglie la Vita - Corsa all'Anello sospende eventi : Tutti gli spettacoli, le mostre, gli eventi del nostro programma sono sospesi dalle 14.00 alle 16.30 di domani'. Sul posto si è portato il magistrato di turno che ha disposto l'autopsia sul corpo ...

BRINDISI.IL DOCUFILM SULLA Vita DEL COLONNELLO CARLO CALCAGNI CINEMA TEATRO IMPERO Lunedì 7 maggio : La sua giornata è scandita dalle tante terapie a cui è costretto a sottoporsi da 14 anni, ma continua a lottare e, nonostante tutto, non ha abbandonato la sua passione per lo sport, è ciclista ...

Vita nello spazio : Krusty - energia per le missioni del futuro : La Nasa e la National Nuclear Security Administration (Nnsa) stanno lavorando a un progetto che prevede lo sviluppo di un reattore nucleare di dimensioni contenute, che potrebbe giocare un ruolo fondamentale come fonte di energia per le colonie umane che in futuro potrebbero stabilirsi sulla Luna e su Marte. L’esperimento, condotto presso il Nevada National Security Site della Nnsa, si chiama Kilopower Reactor Using Stirling Technology (Krusty), ...