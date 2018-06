Viminale : espulso marocchino vicino all’estremismo islamico : Viminale: espulso marocchino vicino all’estremismo islamico Viminale: espulso marocchino vicino all’estremismo islamico Continua a leggere L'articolo Viminale: espulso marocchino vicino all’estremismo islamico proviene da NewsGo.

Viminale : scarcerato - marocchino espulso : 21.36 Il Viminale ha espulso con accompagnamento alla frontiera un marocchino-tunisino di 28 anni detenuto per reati comuni nel carcere di Sollicciano (Fi). L'uomo sottoposto a monitoraggio durante la detenzione è risultato contiguo al terrorista Anis Amri,l'attentatore di Berlino,conosciuto in una precedente detenzione in un altro istituto. Il Viminale rende noto che è la 57esima espulsione dal gennaio di quest'anno e la 294esima dal 2015.

Viminale : espulso marocchino vicino all'estremismo islamico : Un marocchino di 28 anni, nato a Tunisi, è stato espulso dall'Italia, con accompagnamento alla frontiera. Secondo il Viminale, l'uomo sarebbe vicino ad ambienti dell'estremismo islamico. Detenuto per ...

Viminale - espulso marocchino per motivi di sicurezza : sono 277 estremisti religiosi rimpatriati da 2015 : Un cittadino marocchino è stato espulso dal territorio nazionale per motivi di sicurezza dello Stato. Con questa espulsione, la 40esima del 2018, sono 277 i soggetti gravitanti in ambienti dell'...

Milano - egiziano espulso dal Viminale : contatti con un foreign fighter : Con un provvedimento firmato dal ministro dell'Interno, Marco Minniti, è stata eseguita l'espulsione di un cittadino egiziano per motivi di sicurezza dello Stato. Lo comunica il Viminale. Con questo ...

Viminale : espulso cittadino marocchino in contatto con foreign fighter - : Il 32enne, attivo nel mantovano, era legato ad ambienti dell'estremismo religioso. Sul web avrebbe avuto contatti con un combattente partito dall'Italia verso il teatro di guerra di Siria e Iraq nel ...