Vigili del Fuoco | Salvini dispone il pagamento degli arretrati

Alla Vigilia del vertice Ue Conte ripete : 'Va superato il regolamento di Dublino' : In vista del Consiglio Ue di domani e venerdì, il presidente del Consiglio ha illustrato Alla Camera i punti della proposta italiana portata al tavolo del vertice dei 16 Paesi Ue domenica scorsa - Il ...

Il premier alla Camera alla Vigilia del Consiglio Ue : 'Migranti - ecco come supereremo Dublino' : Il Governo, 'in Europa parla con una voce sola ferma e risoluta'. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, riferendo alla Camera in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani a Bruxelles. ' Il ...

Il premier alla Camera alla Vigilia del Consiglio Ue : «Migranti - ecco come supereremo Dublino» : Il Governo, «in Europa parla con una voce sola ferma e risoluta». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, riferendo alla Camera in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani a...

Il premier alla Camera alla Vigilia del Consiglio Ue : «Migranti - ecco come supereremo Dublino» : Il Governo, «in Europa parla con una voce sola ferma e risoluta». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, riferendo alla Camera in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani a...

Roma : Vigili del fuoco scandagliano Aniene in cerca persona scomparsa : Roma: sul posto anche i Carabinieri Roma – vigili del fuoco impegnati nel dragaggio del fiume Aniene. Tra le zone di Ponte Mammolo e Pietralata è stata segnalata da circa 20 giorni la scomparsa di una persona. L’ultima segnalazione sembra essere stata fatta proprio in questa porzione della Capitale. Sul posto oltre alla Protezione Civile anche i Carabinieri. Le ricerche coordinate dalla Prefettura sono partite in seguito ...

San Vigilio / Santo del giorno - il 26 giugno si celebra il patrono di Trento : San Vigilio, Santo del giorno: il 26 giugno si celebra il patrono di Trento. In questa città, dove era nato, esercitò per tutta la sua vita il ruolo di Vescovo. (Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 04:15:00 GMT)

Auto in fiamme a Stalettì - intervengono Vigili del fuoco : Stalettì , Catanzaro, " Incendio epr cause accidentali per una Fiat Punto che stava transitando nel centro di Stalettì. Le fiamme sono divampate inizialmente dal vano motore, per poi propagarsi si ...

Agrate Brianza - incidente su A4 : allarme gas radioattivo/ Ultime notizie : maxi intervento dei Vigili del fuoco : Agrate Brianza, incidente su A4: allarme gas radioattivo. Ultime notizie: maxi intervento dei vigili del fuoco per travasare la sostanza. Il tamponamento non ha provocato feriti(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 19:27:00 GMT)

Incastrati nell'abitacolo dopo lo scontro in Variante : liberati dai Vigili del fuoco : Grave incidente avvenuto lunedì 25 giugno intorno alle 9,30 in Variante, direzione Grosseto, tra l'uscita Livorno Sud e quella di Montenero. Due persone

Cagliari - maltempo improvviso e decine di chiamate ai Vigili del fuoco in tutto il Sud Sardegna : Piogge e temporali si stanno abbattendo sulla Sardegna da questa mattina. Una bomba d’acqua si è abbattuta su Cagliari e hinterland dopo che ingenti precipitazioni sono state segnalate nella Sardegna centro-orientale. In particolare si registrano allagamenti a Sanluri, Pirri, Settimo San Pietro e Isili. decine le chiamate ai vigili del fuoco in tutto il Sud Sardegna. Il maltempo, che ha riportato l’autunno nei primi scampoli ...

Terremoto a Norcia in serata - allarme tra la gente : molte chiamate ai Vigili del fuoco : Una scossa di Terremoto è stata avvertita chiaramente dalla popolazione alle 22.35 a Norcia . L'Ingv ha rilevato una magnitudo di 2.9 a una profondità di soli dieci chilometri. Epicentro a soli due ...

Bimbi appesi a un ramo : Vigili del Fuoco impegnati nei soccorsi : I Vigili del Fuoco sono impegnati nel soccorso di tre bambini che, per cause ancora da chiarire, sono rimasti appesi al ramo di un albero a Torino, in corso Giulio Cesare, all’altezza del Nova Hotel. A chiedere aiuto sono stati i genitori. L'articolo Bimbi appesi a un ramo: Vigili del Fuoco impegnati nei soccorsi sembra essere il primo su Meteo Web.

Alessandro Narducci/ Incidente mortale - l’appello della polizia e il lavoro dei Vigili urbani : Lo chef Alessandro Narducci e la collega Giulia Puleio sono morti a Prati per colpa di un Incidente in scooter, fatale è stato l'impatto con un'automobile.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 09:57:00 GMT)

Turchia alla Vigilia del voto tra speranze e timori di brogli : vigilia di elezioni anticipate in Turchia, probabilmente le più importanti degli ultimi anni e dagli esiti ancora incerti. Un doppio appuntamento, politico e presidenziale, in cui si deciderà sia la nuova composizione del parlamento...