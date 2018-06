Video Nigeria Argentina 1-2 | highlights e gol della partita Mondiali 2018 gruppo D

Diego Maradona - malore e dito medio : è impazzito/ Video - show "mistico" durante Argentina-Nigeria : Diego Maradona, malore e dito medio: è impazzito, Video: show "mistico" durante Argentina Nigeria del Pibe de Oro. Prima si sente male, poi al gol di Rojo esplode con un gestaccio.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 23:04:00 GMT)

Nigeria-Argentina - malore per Maradona : paura in tribuna [Video] : malore Maradona – Si è disputata la gara valida per l’ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali in Russia, successo dell’Argentina contro la Nigeria. Brividi per l’Albiceleste che passa in vantaggio con un gran gol di Messi, poi il pareggio su calcio di rigore prima della rete qualificazione di Rojo. Maradona scatenato, dito medio dopo il gol e malore in tribuna, qualche momento di paura ma per fortuna niente di ...

Mondiali Russia 2018 - malore per Maradona nell’intervallo di Argentina-Nigeria : immagini shock [Video] : Al termine del primo tempo, Diego Armando Maradona ha avuto un piccolo malore ed è stato trasportato all’interno del suo box malore per Diego Armando Maradona durante l’intervallo di Nigeria-Argentina, ‘El Diez’ infatti è stato trasportato a spalla all’interno del suo box dove è stato fatto accomodare su una poltrona. Tanto dolore, come ha tradito il suo volto, ma anche tanta voglia di sostenere la propria ...

Video Maradona - che gestaccio del Pibe de Oro! Dito medio antisportivo ai nigeriani : E’ estasi tutta argentina questa sera. L’Albiceleste era attesa allo scontro decisivo contro la Nigeria, nell’ultimo turno dei gruppo D dei Mondiali 2018 di calcio, e la vittoria è arrivata. I gol sono stati firmati da Leo Messi e Rojo, dopo che la Nigeria era pervenuta al pareggio con Moses su rigore. Un tifoso d’eccezione al seguito della sua Nazionale: Diego Armando Maradona. Ebbene, l’ex fenomeno del calcio ...

Mondiali Russia 2018 - clamoroso rigore negato all’Argentina : il VAR penalizza la Nigeria [Video] : L’arbitro Cakir non assegna un rigore solare alla Nigeria, l’Argentina dunque resta in corsa per la qualificazione agli ottavi negato un secondo rigore alla Nigeria, l’arbitro Cakir non se la sente di assegnare un altro penalty agli africani tenendo in corsa la Seleccion in questo finale di partita. Il braccio del difensore sudamericano pare nettissimo, ma il direttore di gara turco non assegna la massima punizione per via di ...

Video Messi - Argentina-Nigeria 1-0 : il gol della Pulce sblocca l’Albiceleste! : Un autentico gioiello. Doveva essere la sua partita e Leo Messi ha risposto presente. Nella sfida decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale 2018 tra Argentina e Nigeria, valida per per il gruppo D, il n.10 dell’Albiceleste ha colpito alla sua maniera. Accarezzando come sa fare un grande campione il grande lancio di Banega, l’asso sudamericano stoppa perfettamente e lascia partire un tracciante di destro ad ...

LEO MESSI - MONDIALI 2018/ Video - Pulce subito in gol in Nigeria-Argentina e Maradona... : Leo MESSI MONDIALI 2018 Video: ultima occasione di qualificazione per la Pulce e l'Albiceleste oggi in Nigeria-Argentina. L'ultima benedizione di Maradona.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 20:27:00 GMT)

Diretta/ Nigeria Argentina Mondiali 2018 (risultato live 0-1) streaming Video e tv : la sblocca Messi! : Diretta Nigeria Argentina, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La Seleccion rischia l'eliminazione al primo turno dei Mondiali 2018.L'Argentina sta dominando, Nigeria non pervenuta. Sulla battuta nessun calciatore della Nigeria riesce ad intervenire. Numero di Di Maria in mezzo a tre persone, fallo poi ai danni di Banega.

Nigeria Argentina streaming Video e tv Mondiali 2018 : Formazioni - orario e quote. Le parole di Rohr : Diretta Nigeria Argentina, streaming video e tv: la Seleccion rischia l'eliminazione al primo turno dei Mondiali, agli africani basta un pareggio.