VIDEO Highlights Svizzera-Costa Rica 2-2 | Mondiali 2018 | pareggio pirotecnico | elvetici

VIDEO Highlights Serbia-Brasile 0-2 - Mondiali 2018 : verdeoro agli ottavi - super Neymar. Gold i Paulinho e Thiago : Il Brasile ha sconfitto la Serbia per 2-0 grazie ai gol di Paulinho e Thiago Silva, vincendo così il girone e qualificandosi agli ottavi di finale dove affronterà il Messico. I verdeoro hanno dominato l’incontro, trascinati da Neymar e Coutinho che hanno surclassato gli slavi. Di seguito il VIDEO con gli Highlights di Serbia-Brasile 0-2 ai Mondiali 2018. Foto: Thiago Dias Rodrigues Shutterstock.com Clicca qui per mettere “Mi ...

Mondiali Russia 2018 partite gironi E e F : VIDEO e highlights mercoledì 27 giugno : Messico-Svezia, Corea del Sud-Germania, Svizzera-Costa Rica e Serbia-Brasile: video e highlights delle partite di martedì 26 giugno dei Mondiali Russia 2018 Sale la febbre per i Mondiali Russia 2018. mercoledì 27 giugno altre otto Nazionali sono scese in campo alla conquista di un posto per accedere alla fase degli ottavi di finale dei Mondiali 2018. A scendere in campo: quattro del Gruppo E e quattro del Gruppo F. Per chi se le fosse perse, ...

VIDEO Highlights Messico-Svezia 0-3 - Mondiali 2018 : i Vichinghi vincono il girone - la Tricolor si salva : La Svezia ha travolto il Messico per 3-0 ai Mondiali 2018 di calcio e si è qualificata agli ottavi di finale da prima del girone. I Vichinghi si sono imposti con autorevolezza contro una Tricolor in grande difficoltà che però prosegue l’avventura iridata grazie alla sconfitta della Germania contro la Corea del Sud. Di seguito il VIDEO con gli Highlights di Messico-Svezia. Foto: Paolo Bona Shutterstock.com Clicca qui ...

VIDEO Corea del Sud-Germania 2-0 - gli highlights : i tedeschi eliminati dai Mondiali 2018! : La Germania è stata eliminata dai Mondiali 2018 di calcio! Questa è la grande notizia del giorno. I Campioni del Mondo si sono suicidati contro la Corea del Sud: bastava una vittoria contro la modesta compagine asiatica e invece i tedeschi sono stati travolti 2-0 nel recupero, incappando nella prima storica eliminazione al girone. Un contraccolpo pesantissimo per gli uomini di Low, un tonfo davvero inatteso: la sconfitta all’esordio contro ...

VIDEO/ Danimarca Francia (0-0) : highlights. Harelde : felici del risultato (Mondiali 2018) : Video Danimarca Francia (risultato live 0-0): gli highlights della partita dei Mondiali 2018 che ha chiuso il gruppo C. E' il primo pareggio a reti bianche in tutto il torneo(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 10:10:00 GMT)

VIDEO/ Nigeria Argentina (1-2) : highlights e gol. Sampaoli : squadra coraggiosa (Mondiali 2018 gruppo D) : VIDEO Nigeria Argentina (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita dei Mondiali 2018. La Seleccion vince a tre minuti dal 90' e si qualifica agli ottavi di finale(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 09:23:00 GMT)

VIDEO/ Islanda Croazia (1-2) : highlights e gol. Badelj : avanti così! (Mondiali 2018 - gruppo D) : VIDEO Islanda Croazia (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita dei Mondiali 2018. I balcanici chiudono a punteggio pieno il gruppo D, i nord europei sono eliminati(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 09:16:00 GMT)

VIDEO/ Nigeria Argentina - 1-2 - : highlights e gol della partita - Mondiali 2018 gruppo D - : Video Nigeria Argentina , risultato finale 1-2, : gli highlights e i gol della partita dei Mondiali 2018. La Seleccion vince all'ultimo e è agli ottavi.

VIDEO/ Nigeria Argentina (1-2) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 gruppo D) : Video Nigeria Argentina (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita dei Mondiali 2018. La Seleccion vince a tre minuti dal 90' e si qualifica agli ottavi di finale(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 03:07:00 GMT)

VIDEO/ Australia Perù (0-2) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - girone C) : Video Australia Perù (risulato finale 2-0): highlights e gol della partita, valida per il girone C ai Mondiali 2018. Gli aussie e gli Incas fuori dalla coppa.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 03:05:00 GMT)

VIDEO/ Danimarca Francia (0-0) : highlights della partita (Mondiali 2018 gruppo C) : Video Danimarca Francia (risultato live 0-0): gli highlights della partita dei Mondiali 2018 che ha chiuso il gruppo C. E' il primo pareggio a reti bianche in tutto il torneo(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 03:03:00 GMT)

VIDEO/ Islanda Croazia (1-2) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - gruppo D) : Video Islanda Croazia (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita dei Mondiali 2018. I balcanici chiudono a punteggio pieno il gruppo D, i nord europei sono eliminati(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 03:01:00 GMT)

VIDEO Highlights Australia-Perù 0-2 - Mondiali 2018 : vittoria dei sudamericani per l’onore. Riviviamo le immagini : Il Perù batte 2-0 l’Australia ai Mondiali 2018 di calcio nell’ultima sfida del Gruppo C. La Blanquirroja riesce a chiudere con una bella vittoria questa rassegna iridata grazie ai gol di Carrillo nel primo tempo e di Guerrero nella ripresa. I sudamericani, che erano già eliminati aritmeticamente, salgono così al terzo posto in classifica e rifilano in ultima posizione i Socceroos, al di sotto delle aspettative nella sfida odierna. Riviviamo le ...

VIDEO Highlights Danimarca-Francia 0-0 - Mondiali 2018 : riviviamo le azioni salienti del match al luzhniki Stadium : Vince la noia ed il tatticismo al luzhniki Stadium di Mosca per il confronto valido per il gruppo C dei Mondiali 2018 di calcio tra Francia e Danimarca. 0-0 il risultato finale di un match povero di spunti e condizionato, come è ovvio, dalla situazione di classifica che vedeva entrambe le squadre in una situazione favorevole rispetto all’Australia, terza incomoda per la qualificazione agli ottavi di finale, sconfitta però 2-0 dal Perù e quindi ...