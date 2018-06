VIDEO Highlights Messico-Svezia 0-3 | Mondiali 2018 | i Vichinghi vincono il girone | la

VIDEO Corea del Sud-Germania 2-0 - gli highlights : i tedeschi eliminati dai Mondiali 2018! : La Germania è stata eliminata dai Mondiali 2018 di calcio! Questa è la grande notizia del giorno. I Campioni del Mondo si sono suicidati contro la Corea del Sud: bastava una vittoria contro la modesta compagine asiatica e invece i tedeschi sono stati travolti 2-0 nel recupero, incappando nella prima storica eliminazione al girone. Un contraccolpo pesantissimo per gli uomini di Low, un tonfo davvero inatteso: la sconfitta all’esordio contro ...

VIDEO/ Danimarca Francia (0-0) : highlights. Harelde : felici del risultato (Mondiali 2018) : Video Danimarca Francia (risultato live 0-0): gli highlights della partita dei Mondiali 2018 che ha chiuso il gruppo C. E' il primo pareggio a reti bianche in tutto il torneo(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 10:10:00 GMT)

VIDEO/ Nigeria Argentina (1-2) : highlights e gol. Sampaoli : squadra coraggiosa (Mondiali 2018 gruppo D) : VIDEO Nigeria Argentina (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita dei Mondiali 2018. La Seleccion vince a tre minuti dal 90' e si qualifica agli ottavi di finale(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 09:23:00 GMT)

VIDEO/ Islanda Croazia (1-2) : highlights e gol. Badelj : avanti così! (Mondiali 2018 - gruppo D) : VIDEO Islanda Croazia (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita dei Mondiali 2018. I balcanici chiudono a punteggio pieno il gruppo D, i nord europei sono eliminati(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 09:16:00 GMT)

VIDEO/ Australia Perù (0-2) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - girone C) : Video Australia Perù (risulato finale 2-0): highlights e gol della partita, valida per il girone C ai Mondiali 2018. Gli aussie e gli Incas fuori dalla coppa.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 03:05:00 GMT)

VIDEO Highlights Australia-Perù 0-2 - Mondiali 2018 : vittoria dei sudamericani per l’onore. Riviviamo le immagini : Il Perù batte 2-0 l’Australia ai Mondiali 2018 di calcio nell’ultima sfida del Gruppo C. La Blanquirroja riesce a chiudere con una bella vittoria questa rassegna iridata grazie ai gol di Carrillo nel primo tempo e di Guerrero nella ripresa. I sudamericani, che erano già eliminati aritmeticamente, salgono così al terzo posto in classifica e rifilano in ultima posizione i Socceroos, al di sotto delle aspettative nella sfida odierna. Riviviamo le ...

VIDEO Highlights Danimarca-Francia 0-0 - Mondiali 2018 : riviviamo le azioni salienti del match al luzhniki Stadium : Vince la noia ed il tatticismo al luzhniki Stadium di Mosca per il confronto valido per il gruppo C dei Mondiali 2018 di calcio tra Francia e Danimarca. 0-0 il risultato finale di un match povero di spunti e condizionato, come è ovvio, dalla situazione di classifica che vedeva entrambe le squadre in una situazione favorevole rispetto all’Australia, terza incomoda per la qualificazione agli ottavi di finale, sconfitta però 2-0 dal Perù e quindi ...

Mondiali Russia 2018 partite gironi C e D : VIDEO e highlights martedì 26 giugno : Australia-Perù, Danimarca-Francia, Nigeria-Argentina e Islanda-Croazia: video e highlights delle partite di martedì 26 giugno dei Mondiali Russia 2018 Proseguono le giornate a gironi dei Mondiali Russia 2018. martedì 26 giugno sono otto le Nazionali a scendere in campo: quattro del Gruppo C e quattro del Gruppo D. La tensione è altissima per quelle che si preannunciano le sfide decisive per il passaggio agli ottavi di finale di questi Mondiali ...

VIDEO/ Spagna Marocco (2-2) : highlights e gol. Hierro : non è la strada giusta (Mondiali 2018 gruppo B) : VIDEO Spagna Marocco (risultato finale 2-2): gli highlights e i gol della partita nel gruppo B dei Mondiali 2018. Pareggio sofferto per la Roja che però si prende gli ottavi con primo posto(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 09:19:00 GMT)

VIDEO/ Iran-Portogallo (1-1) : highlights e gol. Queiroz : fatto del nostro meglio (Mondiali 2018 gruppo B) : VIDEO Iran Portogallo (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata per i Mondiali 2018, e che è stata valida per la terza giornata del gruppo B(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 09:15:00 GMT)