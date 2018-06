VIDEO Corea del Sud-Germania 2-0 | gli highlights | i tedeschi eliminati dai Mondiali 2018!

oasport

: #UltimOra sparatoria in centro a #Malmoe in #Svezia durante festeggiamenti per vittoria contro Corea del Sud ai mon… - SkyTG24 : #UltimOra sparatoria in centro a #Malmoe in #Svezia durante festeggiamenti per vittoria contro Corea del Sud ai mon… - Matt_Orlandi : #Mondiali2018 | #CoreadelSud - #Germania 2-0 (Video Goal): i teutonici eliminati nella fase a gironi per la 1ª volt… - ClaroscuroReal : RT @cesargutipri: Corea, Corea, Corea, Corea.... ???? -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Laè stata eliminata dai2018 di calcio! Questa è la grande notizia del giorno. I Campioni del Mondo si sono suicidati contro ladel Sud: bastava una vittoria contro la modesta compagine asiatica e invece isono stati travolti 2-0 nel recupero, incappando nella prima storica eliminazione al girone. Un contraccolpo pesantissimo per gli uomini di Low, un tonfo davvero inatteso: la sconfitta all’esordio contro il Messico, il salvataggio miracoloso allo scadere contro la Svezia, oggi non è bastato il cuore per rimanere in Russia. Di seguito ilcon gli higlights didel Sud-2-0 ai2018 di calcio. Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter