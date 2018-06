Vicenza | operaio colpito da lastra | è grave Incidente sul lavoro | Cogoleto | cade da

Vicenza - operaio trovato morto in azienda : forse un incidente : Vicenza, operaio trovato morto in azienda: forse un incidente Vicenza, operaio trovato morto in azienda: forse un incidente Continua a leggere L'articolo Vicenza, operaio trovato morto in azienda: forse un incidente proviene da NewsGo.