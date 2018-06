Veronica Satti | matrimonio in vista con la fidanzata Valentina

Grande Fratello - Veronica Satti : "Valentina mi ha regalato l'anello di fidanzamento" : Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, Veronica Satti ha parlato della sua fidanzata Valentina raccontando di aver ricevuto da lei l'impegnativo regalo di un anello, in attesa di andare a vivere insieme. Insomma, la relazione non è mai stata messa in discussione dal bacio goliardico ma passionale scambiato una notte all'interno della Casa di Cinecittà con il vincitore Alberto Mezzetti:L’ho corteggiata per cinque anni. Amo i suoi occhi e ...

Grande Fratello - Veronica Satti stravolge la sua vita : si vuole sposare con la sua compagna : Dopo il Grande Fratello, la storia d'amore di Veronica Satti , figlia di Bobby Solo, con la compagna Valentina è pronta a prendere il volo. Le due sono state paparazzate dal settimanale DiPiù mentre ...

GF - Veronica Satti dal reality all'altare : «Mi ha regalato l'anello. Sposo Valentina» : GENOVA ? ?Io abito a Genova, lei a Roma, ma stiamo cercando un appartamento a Roma per andare a convivere?. Dopo il Grande Fratello continua la storia d?amore fra Veronica...

Veronica Satti : “Mi sposo con Valentina - mentre Bobby Solo…” : Veronica Satti racconta la sua nuova vita dopo il Grande Fratello 15, fra l’amore per Valentina e la voglia di incontrare Bobby Solo. La figlia del cantante è stata fra le grandi protagonista del GF targato D’Urso. La sua storia personale ha commosso milioni di italiani, che si sono emozionati di fronte al bacio alla fidanzata Valentina e alle lacrime per papà Bobby Solo, ritrovato dopo tanti anni di lontananza. Ora nel suo futuro ci ...

Veronica Satti ringrazia tutti : le parole dopo il Grande Fratello : Veronica Satti ricorda il suo Grande Fratello due mesi dopo l’entrata dalla porta rossa Una tra i protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del Grande Fratello è senza dubbio Veronica Satti. La figlia di Bobby Solo ha emozionato il pubblico da casa con la sua storia riuscendo ad arrivare fino alla fine del reality condotto da Barbara […] L'articolo Veronica Satti ringrazia tutti: le parole dopo il Grande Fratello proviene da ...

GF15 - Veronica Satti : “Ho il numero di Bobby Solo - lo chiamerò” : Reduce dal GF15, Veronica Satti racconta a Barbara D’Urso il riavvicinamento con Bobby Solo. La ragazza non vede suo padre da quando aveva 13 anni. All’epoca lui, dopo la separazione con Mimma Foti, decise di interrompere ogni rapporto con la figlia. Da allora ha sempre rifiutato di incontrarla, ma Barbara D’Urso è riuscita a compiere un piccolo “miracolo”. La conduttrice infatti aveva chiesto a Veronica Satti di ...

Alberto Mezzetti vince il Grande Fratello - ma il bacio con Veronica Satti fa discutere : «Lei ha una compagna» : Alberto Mezzetti ha trionfato nell'edizione numero 15 del Grande Fratello, ma il "Tarzan" di Viterbo - oltre ad aver messo tutti d'accordo - ha anche conquistato il cuore delle sue...

Veronica Satti/ "Non ho visto e sentito Bobby Solo" : le motivazioni a Mattino 5 : Veronica Satti ospite in studio a Mattino 5 rivela di non aver ancora sentito o visto il padre Babby Solo, lui si è tirato indietro? Ecco la verità e le sue rivelazioni(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 11:09:00 GMT)

Alberto Mezzetti - vincitore Grande Fratello 2018 / Veronica Satti : "Grazie per esserti preso cura di me" : Alberto Mezzetti, vincitore del Grande Fratello 2018, ha stretto una bella amicizia con Veronica Satti. Quest'ultima conferma l'affetto in un post su Instagram.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 08:47:00 GMT)

Veronica Satti : la dedica ad Alberto Mezzetti dopo il Grande Fratello : Grande Fratello: Veronica Satti fa una dedica al vincitore Alberto Mezzetti Nella casa del Grande Fratello, Alberto Mezzetti e Veronica Satti si sono conosciuti e tra loro è nato un bel rapporto d’amicizia. Un bacio tra il vincitore e la figlia di Bobby Solo aveva scatenato le polemica ma i due protagonisti hanno precisato che […] L'articolo Veronica Satti: la dedica ad Alberto Mezzetti dopo il Grande Fratello proviene da Gossip e Tv.

Alberto Mezzetti vince il Grande Fratello - ma il bacio con Veronica Satti fa discutere : «Lei ha una compagna» : Alberto Mezzetti ha trionfato nell'edizione numero 15 del Grande Fratello, ma il "Tarzan" di Viterbo - oltre ad aver messo tutti d'accordo - ha anche conquistato il cuore delle sue...

Gf15 - Veronica Satti : "Se avessi abbandonato la casa - mio padre non sarebbe stato fiero" (video) : Il giorno dopo il gran finale della quindicesima edizione del Grande Fratello, tre dei finalisti del reality show di canale5 sono stati ospitati da Barbara d'Urso a Pomeriggio5 per le prime impressioni a caldo dopo l'esperienza che li ha tenuti fuori dal mondo esterno per 50 giorni: il vincitore Alberto Mezzetti, Simone Coccia (quinto classificato) e Veronica Satti (sesta classificata)Il percorso di quest'ultima si è contraddistinto per il ...

Alberto Mezzetti - flirt con Veronica Satti - ma a casa lo attende una fidanzata : Nella casa del GF15, Alberto Mezzetti si è scambiato un tenero bacio con Veronica Satti, ma a casa lo attende una fidanzata. Il Tarzan di Viterbo prima di entrare nel cast del reality ha sempre dichiarato di essere single e di non amare le relazioni stabili. In realtà, come ha raccontato ai suoi coinquilini, da quattro anni vive una relazione tormentata. A causa dei suoi problemi economici, di cui ha parlato diverse volte, Alberto Mezzetti non ...

Alberto Mezzetti vince il Grande Fratello - ma il bacio con Veronica Satti fa discutere : «Lei ha una compagna» : Alberto Mezzetti ha trionfato nell'edizione numero 15 del Grande Fratello, ma il "Tarzan" di Viterbo - oltre ad aver messo tutti d'accordo - ha anche conquistato il cuore delle sue...