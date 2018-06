Veneto Banca | Mdc | dichiarata l’insolvenza | si procederà per bancarotta

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Treviso, 27 giu. (AdnKronos) – “Il Tribunale fallimentare di Treviso ha dichiarato oggi l’insolvenza di, la cui passività è stata calcolata in 538,6 mln/euro. La decisione è senz’altro di una portata molto rilevante. La principale conseguenza della decisione assunta oggi dal Tribunale di Treviso – spiega Matteo Moschini del Movimento Difesa del Cittadino – è quella per cui si aprirà ora un procedimento perrotta ai danni degli amministratori dell’istituto”. “Per i risparmiatori traditi è senz’altro una notizia positiva. Ci auguriamo che tale importante e dirompente decisione possa dare slancio all’azione della politica, cui chiediamo da tempo di assumersi le sue responsabilità e di fare in modo che l’art. 47 della Costituzione: ‘La Repubblica “¦ tutela il risparmio in tutte le sue ...