Veneto Banca | dichiarato lo stato di insolvenza Per gli ex amministratori indagati si

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Il Tribunale di Treviso, con una sentenza che è perfino andata oltre le aspettative dei ricorrenti, halodidiche è indi liquidazione coatta amministrativa. La Procura della Repubblica ha subito avviato un’indagine perrotta per distrazione, il che crea uno slittamento in avanti dei termini per la prescrizione dei reati contestati ai vertici dell’istituto. Una svolta nell’intricata vicenda di una delle banche venete (l’altra è la Popolare di Vicenza) che hanno ingoiato centinaia di milioni di euro dei risparmiatori, facendo finire sul lastrico migliaia di famiglie. La sentenza è stata redatta dal presidente Antonello Fabbro, il collegio era completato da Francesca Vortali e Petra Uliana. Nel documento di 18 pagine viene ricostruita l’intera vicenda e dimostrato come, con la liquidazione coatta,non si ...