Vela – Melges 20 World League | Brontolo Racing di Pacinotti in vetta

Vela – Melges 20 World League - Calvi Network decimo a Lerici : L’equipaggio di Calvi Network arriva decimo al traguardo di Lerici Si è conclusa con un no race dovuto alla mancanza di vento la terza frazione delle Melges 20 World League, ospitata in questo weekend dal Circolo della Vela Erix di Lerici. L’equipaggio di Calvi Network, in vesti inedite in questa tappa con il tattico Branko Brcin ed il tailer Emanuele Noè ad accompagnare l’armatore e timoniere Carlo Alberini, è stato ...