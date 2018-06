Vela – L’RS Feva Liguria verso uno sviluppo deciso GALLERY

sportfair

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Diego Negri, nelle vesti di direttore sportivo del Club del Mare Diano Marina, insieme alla Classe RSchiama…e i circoli dellarispondono! Da un’idea nata da Diego Negri (ex atleta olimpico e leader attuale della Star Sailors League, oltre che nei maggiori Campionati di classi monotipo e d’altura) e la classe RSItalia nelle persone del Segretario Emilio Giambarda e del VicePresidente Matteo Rusticali, il 4-5-6 luglio si realizzerà un primo passounodell’RSin. Attese una decina di barche e una trentina di ragazzini (provenienti da Sanremo, Alassio, Genova) per un raduno che vuole creare le basi per impostare al meglio una regata RS(e non solo) da più punti di vista. Location ideale presso il circolo in cui Diego è cresciuto, il Club del Mare Diano Marina, che permetterà sicuramente di uscire in tutte le ...