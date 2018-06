Vela d’altura | una Coppa Italia tutta da scoprire

Vela – Campionato Italiano d’altura 2018 : assegnati i tricolore : Campionato Italiano assoluto di Vela d’altura Trofeo DHL: assegnati a Forio i titoli di Campione Italiano ORC 2018 A Forio d’Ischia si è concluso il Campionato Italiano di Vela d’altura 2018 – Trofeo DHL. Un grande evento che ha portato sull’isola verde circa sessanta imbarcazioni e centinaia di velisti, che per quattro giorni si sono sfidati in mare. Dopo cinque prove – da mercoledì a venerdì – con vento debole e ...

Vela d’altura – Campionato italiano assoluto : oggi ultima giornata di regate : Campionato italiano assoluto Vela d’altura Trofeo DHL: altre due prove ad Ischia, classifica equilibrata: oggi ultima giornata Continua lo spettacolo nel Golfo di Ischia: i velisti impegnati nel Campionato italiano Vela d’altura 2018 hanno disputato due prove, la quarta e quinta della manifestazione. Nel Gruppo A, la quarta prova è stata vinta da Altair 3, la quinta da Reve de Vie. In classifica generale resta al primo posto Altair 3, lo ...

Vela d’altura - Motura e Zannaro parlano del loro 2018 : L’atleta Montura ed il neo campione europeo ORC Sportboats, Enrico Zennaro, parlano del loro 2018 Mentre la linea KeepSailing arriva in tutte le Alpstation di Montura, Enrico Zennaro, atleta chioggiotto portacolori dell’azienda Montura dal 2014, ha già raccolto un buon numero di successi nei primi eventi della stagione 2018 . Ad aggiungersi al suo palmares, infatti, sono arrivati in questo inizio di stagione la vittoria alla Rolex Capri ...

Vela d’altura – Campionato italiano 2018 : Mela ed Extrema al comando al Trofeo DHL : Campionato italiano assoluto Vela d’Altura 2018 – Trofeo DHL: dopo la prima giornata al comando Mela ed Extrema Nelle acque di Forio d’Ischia è andata in scena la prima giornata del Campionato italiano assoluto Vela d’Altura 2018 – Trofeo DHL. Le imbarcazioni hanno portato a termine una prova nel corso di una giornata caratterizzata da bel tempo e vento debole intorno ai 7-8 nodi fino al pomeriggio, quando il sole ha lasciato spazio al maltempo ...

Vela d’altura – Al Forio d’Ischia dal 19 al 23 giugno il campionato italiano : Il campionato italiano di Vela d’altura andrà in scena dal 19 al 23 giugno al Forio d’Ischia Inizia oggi, martedì 19 giugno , il campionato italiano assoluto di Vela d’altura 2018 – Trofeo DHL, organizzato dal Reale Yacht Club Canottieri Savoia e dal Circolo Nautico Punta Imperatore su indicazione di Federazione Italiana Vela e UVAI (Unione Vela Altura Italiana) e con i patrocini di Regione Campania, Comune di Forio ...

Vela d’altura – Ischia pronta per il campionato italiano : campionato italiano di Vela d’altura , Ischia pronta ad accogliere i velisti Sessantatré imbarcazioni iscritte, oltre ottocento velisti impegnati, quattro giorni di sfide nei due campi di regata al largo di Forio d’ Ischia . Tra una settimana prende il via il campionato italiano assoluto di Vela d’altura 2018, organizzato da Reale Yacht Club Canottieri Savoia e Circolo Nautico Punta Imperatore su indicazione di Federazione Italiana Vela e UVAI ...

Vela d’altura – La Coppa Italia raddoppia - appuntamento a Riva di Traiano il 13 ed il 15 luglio : In scena la Coppa Italia di Vela d’Altura a Riva di Traino il 13 e 15 luglio La trentaquattresima edizione della Coppa Italia di Vela d’altura, prova valida per il Trofeo Armatore dell’anno 2018, organizzata dall’UVAI e dal Circolo Nautico Riva di Traiano, da questa edizione si arricchisce della Coppa Italia per Club – Trofeo Enway, la manifestazione si svolgerà presso il Porto Turistico di Riva di Traiano dal 13 al 15 ...