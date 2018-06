Vaticano | Macron incontra il Papa | “Sui migranti serve una soluzione europea”

Doni - baci e onorificenze. La giornata di Macron in Vaticano : 'Nell'incontro abbiamo parlato della questione dei migranti ma non abbiamo affrontato nello specifico la politica italiano o la posizione dell'Italia', racconterà poi Macron in serata. 'Il tema ...

Macron incontra il Papa in Vaticano : "Sui migranti serve soluzione Ue" : Il Pontefice ha donato al presidente francese il medaglione di San Martino che regala il suo mantello a un povero

Il Vaticano di Macron e il Di Maio a idee zero. Di cosa parlare stasera a cena : Luigi Di Maio non sa bene che dire se deve parlare di temi legati ai suoi due ministeri, va davanti a una platea abbastanza agitata dalle questioni fiscali, come quella della Confartigianato, e butta lì un po' di flat tax, ma come ossequio non troppo convinto. E poi, come sta facendo per tutta la gi

Roma - incontro tra Conte e Macron prima della visita in Vaticano. Al centro il tema migranti : Alla vigilia della fine del braccio di ferro sulla Lifeline, in attracco a Malta, il premier Giuseppe Conte e il presidente francese Emmanuel Macron si sono incontrati a Roma, nella centralissima Casina Valadier al Pincio. Macron è infatti arrivato ieri nella Capitale in vista dell’incontro di oggi con Papa Francesco. I due, a quanto si apprende da fonti governative, avrebbero parlato a lungo, affrontando il tema migranti a pochi giorni ...

Macron giura al Laterano : 'Svilupperò i legami con il Vaticano per la pace e il bene comune' : Come tutte le tradizioni lontane e forse un po' oscure, dicono che il nostro re Enrico IV, quando cercava di fare capire la sua politica al pontefice per ringraziare ha dato nuova vita a un ...

Macron in Vaticano - incontro con il Papa : CITTA' DEL Vaticano, 26 GIU - Papa Francesco incontra il presidente francese Emmanuel Macron. All'arrivo in Vaticano, Macron ha salutato il Papa con una cordiale stretta di mano. C'è stato anche lo ...

Vaticano - il Papa a Macron : vocazione dei governi è aiuto a poveri. Salvini : «Noi abbiamo cuore - lui no» : Il presidente francese in Vaticano: «Sui migranti serve soluzione europea». Il vicepremier lo attacca dopo il via libera allo sbarco della Maersk

Vaticano - il Papa riceve Macron|Le foto «I governi devono aiutare i poveri» : Il presidente francese in Vaticano: «Sui migranti serve soluzione europea». Il vicepremier lo attacca dopo il via libera allo sbarco della Maersk

