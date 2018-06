Vaccini | separare i migranti dai bambini italiani | è bufera a Domodossola

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 giugno 2018) “Ritengo assurda la posizione del sindaco Pizzi, che forse sogna di ricreare in Italia situazioni da Apartheid. Il sindaco, forse per far parlare di sé, propone di creare spazi per i neri e per i bianchi. Vuolegli stranieridagli. In un altro momento storico non avremmo dato peso alle sue parole deliranti, ma visto il clima che si respira nel Paese crediamo importante ricordare che anche un italiano potrebbe essere potenzialmente portatore di malattie contagiose, magari contratte dopo un bel viaggio all’estero. Ritenere minacciata la salute deida parte deiè semplicemente ridicolo”. Con queste parole l’assessora regionale all’Immigrazione e ai Diritti, Monica Cerutti, risponde al sindaco di, Lucio Pizzi, dopo aver appreso della lettera da lui inviata all’Azienda sanitaria locale della ...