Ustica | pm aspettano via libera Usa per l’audizione di un ex marinaio Mattarella

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Trentotto anni. Tanti ne sono passati dalla strage di, avvenuta la sera del 27 giugno 1980 quando l’aereo Dc9 dell’Itavia venne abbattuto da un missile provocando la morte di 81 persone. Quasi mezzo secolo di attesa per una verità “conclusiva e univoca”, per riprendere le parole del presidente della Repubblica Sergiopronunciate in occasione dell’anniversario, che ancora tarda ad arrivare. Ma ora le indagini dei magistrati di Roma sul disastro aereo – avviate dopo anni di depistaggi, sentenze contraddittorie e attualmente a carico di ignoti – sembrano essere vicine a una svolta: manca soltanto il viadelle autorità americane affinché i pm procedano con l’audizione dell’exBrian Sandlin, imbarcato sulla portaerei Saratoga all’epoca dell’incidente e considerato un testimone chiave ...