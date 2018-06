Ustica | Mattarella | è segno indelebile

Mattarella - strage Ustica esige verità : 10.46 "In questo giorno di memoria desidero esprimere la mia vicinanza ai familiari delle vittime innocenti e far sentire loro la solidarietà che, oggi come 38 anni or sono,il Paese intende testimoniare".Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,per l'anniversario della strage di Ustica. "Grandi le sofferenze,materiali e morali,che hanno dovuto sopportare. La loro tenacia e incessante ricerca della verità hanno sollecitato passi ...