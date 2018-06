Ustica dei misteri.Appare testimone Usa

: RT @IAmJamesTheBond: .@scenarieconomic: Smettiamo di fare i perbenisti: il DC dell’Itavia a Ustica fu abbattuto dai caccia francesi mentre… - NincoNnco : RT @IAmJamesTheBond: .@scenarieconomic: Smettiamo di fare i perbenisti: il DC dell’Itavia a Ustica fu abbattuto dai caccia francesi mentre… - g_zerbato : RT @spe1977: Smettiamo di fare i perbenisti: il DC dell’Itavia a Ustica fu abbattuto dai caccia francesi mentre cercavano di uccidere Ghedd… -

Sono passati 38 anni dalla tragedia die ci sono ancora.I magistrati della Procura della Repubblica di Roma, che indagano sulla strage,sono pronti a partire per gli Stati Uniti, dove interrogheranno Brian Sandlin. Ex membro dell'equipaggio della USS Saratoga, riferisce che la sera del 27 giugno 1980 vide due F-4J Phantom della squadriglia "Fighting 103" rientrare dopo una missione di combattimento contro due Mig libici senza più le armi sotto le ali.I familiari non si rassegnano,vogliono la verità.81 le vittime.(Di mercoledì 27 giugno 2018)