Ustica | 38 anni dopo | Atlantide presenta una nuova testimonianza | la Rai rispolvera Blu

blogo

: #27giugno 1980, la strage di #Ustica. 38 anni fa il DC-9 Itavia scompariva dai radar per poi inabissarsi nel mare.… - RaiTre : #27giugno 1980, la strage di #Ustica. 38 anni fa il DC-9 Itavia scompariva dai radar per poi inabissarsi nel mare.… - Francy8111 : RT @RaiTre: #27giugno 1980, la strage di #Ustica. 38 anni fa il DC-9 Itavia scompariva dai radar per poi inabissarsi nel mare. 81 vittime… - andreaspinopico : RT @RaiTre: #27giugno 1980, la strage di #Ustica. 38 anni fa il DC-9 Itavia scompariva dai radar per poi inabissarsi nel mare. 81 vittime… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) La Strage diè una ferita ancora aperta e nella quale si scava ancora. Non più tardi del dicembre 2017 Andrea Purgatori, uno dei suoi narratori più preparati e determinati, ha offerto un documento inedito sulla strage in una puntata speciale del suo- L'ultimo miglio, che torna in onda su La7 proprio nella prima serata del 38°versario della caduta del Dc9 Itavia in viaggio da Bologna a Palermo, inabissatosi al largo dicon i suoi 77 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio. Ma non si tratta di una semplice riproposizione:aver intervistato lo scorso anno un marinaio in servizio sulla portaerei USA Saratoga, che ha attribuito la responsabilità dell''incidente' a due Phantom in servizio nel Mediterraneo, adesso Purgatori propone una seconda, inedita,raccolta da un altro marinaio di servizio sul ponte della Saratoga la sera del 27 ...