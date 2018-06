: #Usa,talpa Manning sconfitta a primarie - CyberNewsH24 : #Usa,talpa Manning sconfitta a primarie - TelevideoRai101 : Usa,talpa Manning sconfitta a primarie -

E' sfumato il progetto politico di Chelsea, (che prima della transizione si chiamava Bradley Edward) la '' del datagate, condannata per aver trasmesso documenti governativi riservati sulla guerra Usa in Iraq a Wikileaks. E' stataalledemocratiche in Maryland per un seggio al Senato, in cui ha prevalso il senatore Ben Cardin, popolare e con un forte sostegno finanziario locale, che quindi correrà per il suo terzo mandato.(Di mercoledì 27 giugno 2018)