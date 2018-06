Usa | protezione Secret Service a Sanders

Protezione civile - salvaguardia e tutela dei beni culturali : conclUsa l’esercitazione internazionale Promedhe : Si è conclusa oggi l’esercitazione internazionale di Protezione civile sul rischio sismico che per tre giorni ha visto impegnate le squadre di Cipro, Giordania, Israele e Palestina nelle attività di salvaguardia e di messa in sicurezza dei beni culturali, nell’ambito del progetto europeo Promedhe – Protecting Mediterranean Cultural Heritage during Disasters. Organizzata in collaborazione con il Comune, la Provincia e la Prefettura di Lucca, la ...

Maltempo e strade allagate a RagUsa - attivato presidio di Protezione Civile : Il Maltempo che oggi si è abbattuto su Ragusa ha provocato allagamenti in molte strade. Attivata presidio comunale di Protezione Civile.

Maltempo - allerta gialla Protezione Civile anche a RagUsa : Il Dipartimento della Protezione Civile ha annunciato per la giornata di oggi un'allerta meteo gialla per temporali a Ragusa, Siracusa, Catania.

Protezione Civile : conclUsa l’esercitazione internazionale Neiflex : Oltre 1.400 uomini e donne in campo, 13 scenari di intervento su 2 Regioni, 25 centri di coordinamento attivati sul territorio, osservatori internazionali inviati da 12 diversi Paesi europei ed extraeuropei. Sono questi i numeri complessivi dell’esercitazione internazionale sul rischio idraulico Neiflex – North Eastern Italy Flood Exercise che si è conclusa oggi, incentrata sull’intervento di squadre nazionali e internazionali per il ...

SiracUsa. Il professore scappato dall'inferno del Venezuela alla fame : 'chiedo protezione all'Italia' : alla base di questa crisi è stata la caduta del prezzo del petrolio, risorsa su cui il Venezuela basa il 95% della sua economia. Oggi in Venezuela manca tutto: cibo, medicine, materie prime. Nei ...

Usava per sé beni e denaro della Protezione civile : arrestato Funzionario Comune Livorno : Riccardo Stefanini, 47enne, era già stato condannato per peculato ma continuava a restare ai vertici dell'ente. Secondo gli inquirenti avrebbe usato tra l’altro la carta carburante del Comune per comprarsi la benzina. Gli è stato applicato dalla polizia il braccialetto elettronico.Continua a leggere

Rischio alluvione - Protezione civile : conclUsa a Tarquinia e Montalto l’esercitazione “Flare 2018” : Si è conclusa questa mattina “Flare 2018“, l’esercitazione organizzata dall’Agenzia di Protezione civile della Regione Lazio, in collaborazione con la Prefettura di Viterbo e con i Comuni di Tarquinia e di Montalto di Castro, e cui hanno partecipato anche le strutture operative della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, la Provincia di Viterbo, le Forze dell’Ordine, l’Ares 118, la Asl di Viterbo, la Croce Rossa Italiana, Enel ...

Forte vento a RagUsa - alberi in strada : attivata Protezione Civile : Attivato a Ragusa il presidio territoriale comunale della Protezione Civile per il Forte vento. Effettuati interventi per rami spezzati in strada.