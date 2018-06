Usa | l’autrice è razzista | cancellato il premio dedicato a ‘La casa

Blastingnews

(Di mercoledì 27 giugno 2018) 2 I paladini del politicamente corretto estremo hanno colpito ancora: negli Stati Uniti è statoil Laura Ingalls Wilder Award, uno dei più prestigiosi premi letterari per l’infanzia. Secondo l’associazione dei bibliotecari americani, i romanzi della serie “Little House” a tutti noti come “Lanella prateria” sono caratterizzati da razzismo nei confronti della popolazione nera e dei nativi americani. Lanella prateria, libri per ragazzi letti in tutto il mondo Laura Ingalls Wilder era una scrittrice statunitense nata nel 1867 e morta nel 1957. E’ conosciuta in tutto il mondo per i suoi romanzi che raccontano la vita e il vissuto della famiglia Ingalls tra il 1870 e il 1890, in una fattoria sperduta nella prateria americana, vicino a un paesino nel Minnesota VIDEO. I romanzi sono scritti in terza persona ma in realta' sono la biografia della ...