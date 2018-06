: Si ritira il giudice Kennedy, voce di ragionevole moderato, dalla Corte Suprema Usa, spalancando la porta a un magi… - vittoriozucconi : Si ritira il giudice Kennedy, voce di ragionevole moderato, dalla Corte Suprema Usa, spalancando la porta a un magi… - CyberNewsH24 : #Usa, Kennedy lascia la Suprema Corte - annalisapanello : RT @vittoriozucconi: Si ritira il giudice Kennedy, voce di ragionevole moderato, dalla Corte Suprema Usa, spalancando la porta a un magistr… -

Il giudice dellaamericana Anthony, conservatore moderato, esce di scena: andrà in pensione il prossimo 31 luglio dopo 30 anni di servizio. Nominato da Ronald Reagan nel 1998, è stato più volte ago della bilancia nelle decisioni dell'altacomunica la scelta dire in una lettera alla Casa Bianca e l'annuncio scuote Washington. La corsa per sostituirlo "parte immediatamente",afferma il presidente Trump che nominerà così un altro giudice. Lista di 25 possibili candidati.(Di mercoledì 27 giugno 2018)