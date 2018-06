USA | giudice della California emette ordinanza per riunire le famiglie dei migranti

Migranti USA - giudice California ordina di ricongiungere famiglie : Oltre 2mila bambini sono stati separati dai loro genitori nelle ultime settimane e collocati in rifugi sotto il controllo del governo

Giudice USA “ricongiungere famiglie migranti separate”/ Tribunale vs Trump : protetti 2mila minori ‘in gabbia’ : Giudice California sfida Trump: "ricongiungere le famiglie dei migranti separate" alla frontiera Usa-Messico. Il Tribunale protegge i 2mila minori "in gabbia" e anche le separazioni future(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 09:48:00 GMT)

Giudice USA : "Riunire famiglie migranti" : Nella sua decisione, il Giudice parla di 'realtà sorprendente' in relazione alla mancanza totale di una pianificazione adeguata prima dell'avvio da parte dei funzionari di una politica di separazione ...

USA - giudice ordina ricongiungimento famiglie separate al confine : Washington, 27 giu. , askanews, Un giudice statunitense ha ordinato che le famiglie di migranti separate al confine con il Messico, in ossequio alla politica della 'tolleranza zero' del presidente ...

Migranti - USA : giudice California ordina di riunire famiglie separate - : La sentenza impone alle autorità di frontiera di ricongiungere familiari separati entro 30 giorni o 14 se i bimbi hanno meno di 5 anni. Intanto 17 Stati intendono far causa all'amministrazione Trump ...

Migranti USA - giudice California ordina di ricongiungere famiglie : Oltre 2mila bambini sono stati separati dai loro genitori nelle ultime settimane e collocati in rifugi sotto il controllo del governo

USA - giudice ordina ricongiungimento : 7.30 Un giudice della California ha ordinato alle autorità di frontiera degli Stati Uniti di riunire le famiglie separate entro 30 giorni. E se i bambini hanno meno di 5 anni,devono essere ricongiunti ai genitori entro 14 giorni dall'ordinanza, rilasciata ieri sera. La causa è stata intentata dall' American Civil Liberties Union, una Ong che difende i diritti civili e le libertà individuali.La causa riguarda una bimba di 7 anni che è stata ...

Migranti USA - giudice California ordina di ricongiungere famiglie : Migranti Usa, giudice California ordina di ricongiungere famiglie Migranti Usa, giudice California ordina di ricongiungere famiglie Continua a leggere L'articolo Migranti Usa, giudice California ordina di ricongiungere famiglie proviene da NewsGo.

USA - giudice : stop a Trump su rifugiati : 3.10 Un giudice federale di San Francisco ha respinto la richiesta di archiviare una causa che contesta la decisione dell' amministrazione Trump di mettere fine allo status legale di immigrante temporaneamente protetto alle persone provenienti da El Salvador, Haiti, Nicaragua e Sudan, consentendo loro di restare negli Usa finché la situazione non migliori in patria. Secondo il giudice,le corti hanno l'autorità di esaminare la causa, promossa ...

Russiagate - giudice USA : “Paul Manafort deve andare in carcere”. Revocati gli arresti domiciliari : Paul Manafort, l’ex manager a capo della campagna elettorale di Donald Trump, andrà in carcere. A stabilirlo è il giudice federale di Washington Amy Berman Jackson, revocando gli arresti domiciliari disposti nell’ottobre scorso nell’ambito dell’inchiesta sul Russiagate. Il provvedimento si è reso necessario perché, secondo il giudice, Manafort ha tentato di influenzare due potenziali testimoni di uno dei due processi in ...

La procura di New York ha fatto caUSA alla Trump Foundation - chiedendo a un giudice di scioglierla : La procura di New York ha fatto causa alla Trump Foundation, la principale fondazione legata al presidente statunitense Donald Trump, chiedendo a un giudice di scioglierla. L’accusa rivolta a Trump e ai suoi figli, che hanno gestito la fondazione insieme The post La procura di New York ha fatto causa alla Trump Foundation, chiedendo a un giudice di scioglierla appeared first on Il Post.

AT&T-Time Warner - al via maxi-fusione dopo via libera giudice USA : New York, 13 giu. , askanews, La politica è rimasta fuori dal tribunale ma un giudice federale americano ha respinto la tesi del dipartimento di Giustizia dando il suo via libera al merger senza ...

AT&T-Time Warner - al via maxi-fusione dopo via libera giudice USA : New York, 13 giu. , askanews, - La politica è rimasta fuori dal tribunale ma un giudice federale americano ha respinto la tesi del dipartimento di Giustizia dando il suo via libera al merger senza ...

SiracUSA. Crisi in casa Pd - lascia il segretario provinciale Lo Giudice : 'serve più responsabilità' : Per il momento, desidero soltanto ringraziare gli iscritti e i militanti di tutta la provincia perché mi hanno concesso l'onore di servire una comunità politica così nobile e importante', il commiato ...