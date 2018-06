USA | giudice della California emette ordinanza per riunire le famiglie dei migranti

Blastingnews

: #Migranti negli Stati Uniti, giudice ordina: 'Ricongiungere le famiglie' - Agenzia_Ansa : #Migranti negli Stati Uniti, giudice ordina: 'Ricongiungere le famiglie' - Agenzia_Ansa : Migranti: Usa, giudice California ordina riunire famiglie - Corriere : Migranti, giudice degli Usa ordina di ricongiungere le famiglie con bambini -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) 2 Ildistrettuale di San Diego, ha emesso un’che impone il ricongiungimento dei bambini con i genitori da cui sono stati separati, a patto che questi non siano considerati inadatti. La scadenza è di 30 giorni a partire dal rilascio dell’ordine 26 giugno nel caso in cui i bambini abbiano più di 5 anni, mentre scende a 14 giorni nelle situazioni che coinvolgono i più piccoli. IlDana Sabraw ha emesso tale sentenza nel corso di una causa intentata dall’American Civil Liberties Union, una ong che si occupasalvaguardia e protezione dei diritti civili e delle liberta' individuali. In particolare, il processo riguarda una bimba di 7 anni allontanata dalla madre congolese e un ragazzo di 14 separato dalla madre brasiliana. Inoltre, ilha anche promosso un’ingiunzione a livello nazionale per le possibili ...