Usa | gigante dem Crowley sconfitto a primarie da giovane outsider

Torna l'Hummer gigante dell’esercito Usa - ma il prezzo è choc : l'Hummer , il gigante sco veicolo 4x4 dell'esercito Usa che ha debuttato nel 1992 ed è divenuto famoso con la Guerra del Golfo, Torna in vita grazie alla Mil-Spec Automotive di Wichita, che lo sta reintroducendo sul mercato. In pochi potranno però permetterselo dato il prezzo choc .La nuovissima Launch Edition H1 si basa su un Hummer H1 completamente ricostruito. È equipaggiata con un motore V8 turbo-diesel Duramax da 6,6 litri che eroga 500 ...

Morto lo scrittore Philip Roth - gigante della letteratura Usa : E' Morto a 85 anni per insufficienza cardiaca lo scrittore Philip Roth , gigante della letteratura contemporanea americana. Tra i suoi più grandi romanzi, "Pastorale Americana" (premio Pulitzer nel 1998) e "Lamento di Portnoy". Philip Milton Roth - questo il nome completo - è nato il 19 marzo 1933 a Newark, nel New Jersey. Era nipote di ebrei europei che arrivarono migratoria negli Stati Uniti del XIX secolo. All'attivo aveva più di 25 opere e ...

Morto Bruno Sammartino - il gigante buono del wrestling che conquistò gli Usa : Nel 1968 Sammartino inaugurò il nuovo Madison Square Garden, un tempio dello sport americano che in occasione dei suoi incontri andò 'sold out' per ben 187 volte. Le cronache del tempo raccontano le ...