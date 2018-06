Usa | addio al premio intitolato a Laura Ingalls | “‘La sua ‘Casa nella prateria’ è

“Addio Whats App”. Ecco si quali smartphone non funzionerà più l’applicazione più diffUsa del pianeta : WhatsApp ha annunciato che la sua app di messaggistica smetterà di funzionare su diversi vecchi smartphone. In un aggiornamento di un vecchio post sul blog della popolare applicazione di proprietà di Facebook, la società fa sapere che non offrirà più supporto dalprimo febbraio 2020 per i sistemi iOS 7 e precedenti e per le versioni di Android Gingerbread 2.3.7 e precedenti. Mentre per i Nokia S40 la scadenza è anticipata al 31 dicembre 2018. Per ...

NINA MORIC - ADDIO A LUIGI FAVOLOSO/ "Chiedo scUsa a chi si è sentito offeso dai miei post" : NINA MORIC dice definitivamente ADDIO a LUIGI FAVOLOSO: il post pubblicato su Instagram della modella svela la verità sull'attuale rapporto con l'ex fidanzato.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 22:09:00 GMT)

Mattarella accUsa Lega e 5Stelle : 'Non potevo avallare l'addio all'euro' : " Assegnare alla BCE le funzioni svolte dalle principali banche centrali del mondo per perseguire il duplice obiettivo della stabilità monetaria e della crescita reale. " Attribuire al Parlamento ...

Uomini e Donne / Sossio Aruta sott'accUsa : addio in arrivo? (trono over) : Uomini e Donne, anticipazioni e news trono over: Riccardo Guarnieri e Ida Platano hanno parlato del loro amore in una lunga intervista. Ecco le loro dichiarazioni.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 12:55:00 GMT)

Juventus - festa scudetto sul pullman e addio a Buffon : il Napoli accUsa i bianconeri. Ecco perchè… : Juventus, festa scudetto- Festeggiamenti iniziati già sul campo in omaggio a Buffon e al suo addio ai bianconeri. Standing ovation per il numero uno, poi la premiazione con la consegna della Coppa scudetto e infine la festa sul pullman a spasso per la città. IL Napoli PUNTA IL DITO De Laurentiis non avrebbe gradito i […] L'articolo Juventus, festa scudetto sul pullman e addio a Buffon: il Napoli accusa i bianconeri. Ecco perchè… ...

Anna Tatangelo - Chiedere scUsa/ Nuovo singolo dopo l'addio a Gigi D'Alessio (Domenica In) : Anna Tatangelo, la cantante torna in televisione nel salotto di Rai Uno con l'uscita del suo Nuovo singolo ''Chiedere scusa''. Si parlerà anche di Gigi D'Alessio? (Domenica In). Anna Tatangelo ha ripercorso a Domenica In i momenti più emozionanti del suo percorso musicale, ringraziando soprattutto i suoi genitori e in particolare suo padre padre: "Devo digli grazie, un conto è avere una passione, un conto è avere un'occasione (...) mio padre ...

Bidella accUsata di pedofilia si uccide - ha lasciato un biglietto d'addio : Troppo pesanti e infamanti quelle accuse. Una Bidella di 64 anni si è suicidata nella sua casa dopo essere stata accusata di abusi sessuali dai genitori di una bambina di quattro anni. accusata di...

Elezioni - Trapani : l'addio di Savona al Pd - Santangelo accUsa Tranchida sulle firme : Savona molla il PD ma non è detto che abbandoni la politica definitivamente, del resto ha già detto che guarderà, in questa competizione, al candidato sindaco che avrà un programma adeguato per la ...

Crisi addio - disoccupati Usa ai minimi da diciotto anni : Nel mese di aprile l'economia americana ha creato 164.000 nuovi posti di lavoro, e anche se gli analisti si aspettavano qualcosa in più, la disoccupazione è scesa al 3,9%. È il li... continua

Salini valuta l'addio alla Borsa La corsa è verso Wall Street In vendita asset Usa e giù il debito : Salini Impregilo si sente sempre più americana: il mercato Usa ormai pesa il 26% del giro d’affari del gruppo italiano di infrastrutture e coi 1.500 miliardi di dollari di investimenti promessi da Trump potrebbe ulteriormente decollare. Per questo Pietro Salini è pronto a riorganizzare il business focalizzandosi proprio sul Nord America, anche a costo di dire addio a Piazza Affari per sbarcare a Wall Street. In arrivo alcune ...

Usa : Ford - addio a Fiesta e Taurus. Ok Mustang - Suv e truck : Ford opta per una selezione della produzione ridimensionando la gamma delle vetture e riducendo il numero di utilitarie e berline. Lo ha annunciato la casa automobilistica americana, come riferisce UsaToday. Nella divisione autovetture resteranno in pratica solo la leggendaria Mustang e la Focus Active che prende il posto della Focus compatta. Benché considerata ancora nella gamma auto, la Active appare più un Suv. Lo sviluppo dei modelli Ford ...

Addio passeggiate farsa - il presidente ora Usa l'auto - ma per lo staff non è blu - : Finora il politico napoletano si era autoimprigionato nel ruolo di un maturo studente fuori corso che raggiunge la Capitale in economia di mezzi pur di non infilarsi un un'auto blu con lampeggiante. ...