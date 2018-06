Usa | 17 Stati denunciano Trump | “Riunisca subito le famiglie di migranti dal Messico”

18 Stati pronti a fare caUsa a Trump : 5.38 Diciotto Stati Usa intendono far causa all'amministrazione Trump per indurre il ricongiungimento delle famiglie di migranti separate alla frontiera con il Messico. Melania prepara intanto una nuova visita a un centro d'accoglienza. E intanto la Corte Suprema americana conferma il 'muslim ban' emanato dal presidente Usa che in pratica blocca l'ingresso di persone provenienti soprattutto da regioni musulmane. E la nostra presidente del ...

Diciassette stati degli Stati Uniti hanno fatto caUsa all’amministrazione Trump per la separazione delle famiglie di migranti : Diciassette Stati degli Stati Uniti (Massachusetts, California, Delaware, Iowa, Illinois, Maryland, Minnesota, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia e lo stato di Washington, oltre a Washington DC) hanno citato in giudizio l’amministrazione The post Diciassette Stati degli Stati Uniti hanno fatto causa all’amministrazione Trump per la separazione delle famiglie di migranti ...

Migranti Usa - 700mila in carcere per anni in attesa di espulsione. I 2300 bimbi separati dalle famiglie? Sparpagliati in 17 Stati : Confusione. Mancanza di direttive certe. Rischi di nuove azioni legali. La questione Migranti negli Stati Uniti sta diventando un problema di difficilissima gestione per l’amministrazione Usa. L’ordine esecutivo emesso da Donald Trump mercoledì scorso ha forse disinnescato parte delle polemiche, ma non ha fatto quasi nulla per risolvere la crisi dei Migranti. Fonti della Casa Bianca descrivono un presidente al tempo stesso confuso e sprezzante. ...

Scandalo bimbi migranti - 12 Stati Usa fanno caUsa contro Trump : Scandalo bimbi migranti, 12 Stati Usa fanno causa contro Trump Scandalo bimbi migranti, 12 Stati Usa fanno causa contro Trump Continua a leggere L'articolo Scandalo bimbi migranti, 12 Stati Usa fanno causa contro Trump proviene da NewsGo.

Scandalo bimbi migranti - 12 Stati Usa fanno caUsa contro Trump : Una dozzina di Stati, tra cui la California, intendono fare causa all'amministrazione Trump per la separazione dei bambini dai genitori che entrano illegalmente negli Usa dal Messico, sostenendo che l'...

E-commerce - svolta della Corte Suprema Usa : gli Stati possono richiedere imposte sulle vendite : Gli Stati americani potranno d'ora in poi obbligare le società di commercio elettronico a far pagare e rastrellare le imposte sulle vendite. A deciderlo è stata la Corte Suprema americana, che ha ...

"Papà mi faceva spogliare e abUsava di me" : arrestati marito e moglie : Avrebbe subito violenze sessuali dal padre fin da quando aveva soltanto 7 anni: abusi durati nel tempo, a cui sarebbero seguite spesso minacce e percosse. La polizia ha arrestato...

Usa - la California potrebbe essere divisa in tre Stati : il voto a novembre : Usa, la California potrebbe essere divisa in tre Stati: il voto a novembre Alle elezioni americane di metà mandato gli abitanti del Golden State decideranno se promuovere la proposta referendaria di Tim Draper, miliardario della Silicon Valley. Sondaggi negativi per il momento Continua a leggere L'articolo Usa, la California potrebbe essere divisa in tre Stati: il voto a novembre proviene da NewsGo.

Mondiali Fifa 2026 - dove si giocano?/ Usa - Canada e Messico : i primi in 3 stati! : Mondiali 2026, dove si giocano? La Fifa assegna in Mondiali a Usa, Canada, Messico, per la prima volta nella storia a 3 stati! Sarà anche il primo Campionato del Mondo a 48 squadre(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 13:47:00 GMT)

Usa - primarie midterm in cinque Stati : 3.41 Nuovo "Super Tuesday" negli Usa per le primarie delle elezioni di midterm. Si sta votando in cinque Stati (South Carolina, Virginia, Nevada, Maine e North Dakota) per scegliere i "nominee" (candidati) per la Camera, il Senato e alcune cariche di governatori. E' un altro banco di prova per testare l'effetto Trump fra i repubblicani e le dinamiche interne al partito democratico, ancora fortemente diviso tra l'ala liberale e quella più ...

Amministrative 2018 - a RagUsa i votanti sono stati 29.511 : I dati definitivi delle Amministrative a Ragusa rivelano che gli elettori che hanno votato sono stati 29.511. La percentuale è del 62,65 %.

AbUsano delle garanzie acquisti Amazon - arrestati - : Amazon è tra gli e-store più noti al mondo e anche tra i più sicuri: guai, però, ad abusare delle garanzie acquisti Amazon. Ecco perché. Amazon è tra i negozi on line più noti al mondo e anche tra i più gettonati e sicuri perché consente, tra le altre, la restituzione degli articoli entro 30 giorni, con possibilità di ottenere in tempi rapidi il rimborso totale dell'ordine. ...