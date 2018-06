Uomo trovato morto in un parcheggio | giallo a Milano

Trovato morto l'Uomo disperso a Barcis : Si è conclusa tragicamente la scomparsa dell' anziano di 72 anni di Caneva scomparso a Barcis due setimane fa, il 13 giugno scorso. Questa mattina, infatti, il corpo senza vita dell'uomo è stato ...

Florida - trovato per la prima volta il virus Keystone nell'Uomo : è trasmesso dalle zanzare : Il virus Keystone è stato riscontrato per la prima volta in un essere umano. Si tratta di una malattia trasmessa dalle zanzare che potrebbe danneggiare seriamente il cervello e che finora si pensava non potesse essere trasmessa all’uomo. Ricercatori dell'Università della Florida hanno di recente confermato che il virus è stato riscontrato in un ragazzo di 16 anni dopo che lo stesso aveva accusato sintomi inspiegabili nel corso dell’estate di 2 ...

Roma - il cadavere di un Uomo trovato nel Tevere : Roma, 21 giu. , askanews, Il cadavere di uomo età compresa tra i 50/60 anni è stato avvistato e poi recuperato nel fiume Tevere a Roma, all'altezza del ponte della Magliana. Sul posto si è recata una ...

Giallo a Porto Rotondo - trovato in mare il cadavere di un Uomo : “Forse è di uno scomparso” : Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato oggi, domenica 10 giugno, nelle acque del Golfo di Cugnana, tra Porto Rotondo e Porto Cervo non distante dall'Isola di Soffi. Le forze dell'ordine sono quasi certe si tratti di Fabrizio Rocca, il 22enne di Bolzano scomparso in Costa Smeralda lo scorso 14 maggio.Continua a leggere

Apricena. Cadavere di un Uomo trovato in aperta campagna : Macabra scoperta nel Foggiano. I Carabinieri del Comando provinciale di Foggia indagano sul ritrovamento del Cadavere di un uomo, forse

Apricena - si cerca di risalire all'identità dell'Uomo trovato cadavere : Impossibile stabilire le cause de decesso a causa della prolungata permanenza in acqua. L'uomo non aveva con sè documenti di riconoscimento né segni distintivi. È stato trasportato all'obitorio degli ...

Orrore a Rescaldina - trovato Uomo morto in stazione / FOTO : Rescaldina , Milano, , 8 giugno 2018 - Tragedia a Rescaldina, dove all'interno dei servizi igienici della stazione ferroviaria è stato trovato il cadavere di un uomo . Ancora non si conoscono le cause ...

Scavi a Pompei : trovato il tesoro dell'ultimo fuggitivo/ Sarà possibile fare luce sull'Uomo claudicante : Scavi a Pompei: trovato il tesoro dell'ultimo fuggitivo il cui scheletro è stato scoperto nei giorni scorsi. In un sacco in cuoio 20 denari d'argento e una chiave, al via gli studi.(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 19:10:00 GMT)

Partanna - Uomo trovato morto in campagna : Un uomo è stato trovato morto a Partanna, in un appezzamento di terreno di sua proprietà. Si tratta di Filippo Sparacia, di 78 anni. Secondo gli accertamenti del medico legale il pensionato è morto ...

Palermo : Uomo di 51 anni trovato a letto con la figliastra di 11. Consumavano un rapporto intimo : L'uomo è stato colto in flagrante dalla polizia, che da tempo lo teneva d'occhio dopo le segnalazioni arrivate dalle insegnanti della bambina. Sia il 51enne che la compagna - madre della vittima - sono stati arrestati e portati nel carcere del Pagliarelli.Continua a leggere

Milano - senzatetto trovato morto nel parcheggio della Rinascente in Piazza DUomo : L'uomo, 64 annni, si sarebbe sentito male in via Agnello, e avrebbe cercato soccorso nei bagni della struttura

Verona : corpo di un Uomo ritrovato in cantiere a San Martino Buon Albergo : Verona, 14 mag. (AdnKronos) – Nella mattinata di oggi i dipendenti di un cantiere edile in via Bonatti a San Martino Buon Albergo (Verona) hanno rinvenuto il corpo di un uomo, di 40 anni, italiano. Sul corpo, secondo i primi esami, non sono stati riscontrati segni di violenza. Indagini sono in corso da parte del Comando dei Carabinieri di Verona, mentre i rilievi sono in corso da parte degli specialisti della Scientifica e del reparto ...

