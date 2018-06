Università degli studi di Milano | Un genoma di terza generazione per tutti i vertebrati

Università - ricomincia lo sciopero degli esami : aderiscono quasi 7mila docenti. Gli studenti : “Così penalizzate noi” : Nel giorno del giuramento del nuovo ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, gli atenei alzano la voce: inizia oggi lo sciopero degli esami nelle Università italiane. È il secondo in un anno accademico. A proclamarlo è il “Movimento per la dignità della docenza universitaria” che chiede la risoluzione definitiva della vertenza sugli scatti d’anzianità oltre che nuovi concorsi per i professori e per i ricercatori. Una protesta partita nel primo ...

Docenti universitari confermano sciopero degli esami. Lo sfogo del prof : "Facciamo luce sui tagli ai danni degli atenei" : I professori universitari hanno deciso: questo sciopero s'ha da fare. Il Movimento per la Dignità della Docenza universitaria, infatti, ha confermato la mobilitazione proclamata il 16 febbraio scorso. La protesta porterà all'astensione dallo svolgimento del primo degli appelli per gli esami della sessione estiva 2017-2018. nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 luglio 2018.Nonostante il malcontento degli studenti, che ...

Giuseppe Berto : convegno organizzato all’Università degli Studi di Messina : Sono passati quarant’anni dalla morte di Giuseppe Berto, uno dei pochi intellettuali che ha tentato di spiegare con passione il

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA : ... da imprenditore, ha creduto nella ricerca in quell'ottica di Università 4.0 che mette in rete scienza, ricerca e industria'. 'Abbiamo accettato di buon grado - conferma il professor Mario Marchetti, ...

Viterbo : Premio al professor Valentini dell'Università degli Studi della Tuscia : Per quanto riguarda i soci internazionali, durante due secoli, si sono succeduti ben 174 scienziati di tutto il mondo che rappresentano i nomi più prestigiosi della scienza mondiale. Si tratta di un ...

Università - perché abbiamo il tasso di abbandono degli studi più alto al mondo : di Linda Maisto* e Francesco Pastore Uno degli aspetti della povertà in Italia è la insufficiente disponibilità di fondi per il diritto allo studio. In questa direzione, sono un segnale positivo sia la detassazione dei giovani appartenenti alle famiglie più povere e in corso di cui si è già parlato su queste colonne che l’aumento recentissimo del numero e dell’entità delle borse da parte di alcune regioni meridionali, come la Campania. Il tema ...

Parma - allatta in Università : allontanata per non turbare la sensibilità degli studenti : Parma, allatta in università: allontanata per non turbare la sensibilità degli studenti Dopo la denuncia dell’accaduto alla stampa locale, le scuse dell’ateneo: “Creeremo 3 spazi dove le donne potranno allattare e accudire i propri bambini” Continua a leggere