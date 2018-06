Università | alla Cattolica Roma corso Laurea in Farmacia | test l' 11 settembre

Palermo - professore universitario partecipa alla stesura del bando e… vince il concorso : Palermo, professore universitario partecipa alla stesura del bando e… vince il concorso Palermo, professore universitario partecipa alla stesura del bando e… vince il concorso Continua a leggere L'articolo Palermo, professore universitario partecipa alla stesura del bando e… vince il concorso proviene da NewsGo.

Conftrasporto e Università Cattolica insieme alla guida del Master per i manager della logistica : ... quella aperta grazie all'accordo di collaborazione per il funzionamento del Master universitario di I Livello 'Economia e Gestione degli Scambi Internazionali' sottoscritto da Conftrasporto, l'...

Rettore Università di Milano - alla Statale la ‘continuità’ di De Luca contro la ‘continuità’ di Franzini : All’Università degli studi di Milano, (“la Statale”) si stanno svolgendo le elezioni per il nuovo Rettore (domani e dopodomani il secondo turno). La cosa ha una rilevanza prima di tutto locale, ovviamente, se non fosse che queste elezioni rettorali permettono una qualche riflessione sul passato recente. Tre i candidati in corsa, sin dall’inizio: la farmacologa Maria Pia Abbracchio, lo storico dell’economia Giuseppe De Luca (in testa dopo ...

Pisa. Studente universitario di 26 anni scomparso nel nulla : scatta l’allarme : Il giovane non si trova dalla sera di martedì 12 giugno, da quando con i genitori era andato al supermercato Esselunga. L'appello per trovare Francesco D'Angelo lanciato su Facebook dalla sorella Maria. Ore d'ansia per la famiglia.Continua a leggere

Roma - alla Sapienza fiumi di alcol e malori : un altro party proibito all'Università : L'hanno chiamata Notte Bianca della Sapienza: un evento, organizzato da 12 anni dai cosiddetti Disobbedienti ed esponenti dei centri sociali, che, la scorsa notte, ha visto trasformare l'ateneo in una ...

Respinto dalla ex - le spara davanti al dormitorio universitario : poi abbraccia il cadavere : Il brutale omicidio ripreso dalle telecamere di sicurezza davanti all'alloggio universitario della vittima a Bangkok. L'omicida, un 24enne, ha aspettato la ex fidanzata per parlarle ma a un certo punto ha estratto una pistola e le ha sparato davanti a un'amica. Poi, dopo aver abbracciato a terra il cadavere, ha rivolto l'arma contro se stesso tentando il suicidio.Continua a leggere

Università : martedì alla Bicocca evento sulla trasparenza : Milano, 1 giu. (AdnKronos) - martedì 5 giugno a partire dalle 10.30 si svolgerà l’iniziativa intitolata 'trasparenza: un adempimento o un’opportunità', che sarà ospitata nell’auditorium 'Guido Martinotti' dell’Università di Milano-Bicocca, in via Vizzola, 5. All’incontro dedicato alla trasparenza pa

“1968-2018. Cinquant’anni dopo. Il Sessantotto nella storia” : convegno all’Università di Pisa e alla Scuola Normale Superiore : Il Sessantotto nella storia, al di là della cronaca e del mito. E’ questo il nucleo centrale del convegno internazionale “1968-2018. Cinquant’anni dopo. Il Sessantotto nella storia” che si svolge all’Università di Pisa e alla Scuola Normale Superiore il 31 maggio e il 1 giugno. “L’intenzione che ci ha guidato è quella di portare un contributo alla storicizzazione del Sessantotto – spiegano Luca Baldissara e Alessandro Breccia dell’Ateneo Pisano ...

Seminario dedicato alla diversità biologica presso l'Università "Kore" di Enna : Stefania Fragapane, docente della Kore, ha affrontato il tema della sostenibilità secondo una prospettiva sociologica, con uno sguardo particolare al mondo giovanile; partendo dalla definizione dei ...

TROPPI STUDENTI CATTOLICI/ Università Kansas abolì corso di educazione alla bellezza : si convertivano tutti : Negli anni 70 un corso universitario produsse la conversione al cattolicesimo di molti STUDENTI, per questa ragione venne abolito, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 15:15:00 GMT)

Roma - Eebl Open day 2018 dedicato alla pace - Università Tor Vergata - Romait - : L' European Economy and Business Law , Eebl, rappresenta un corso di eccellenza nell'ambito dell'offerta formativa del Dipartimento di Economia e Finanza, al primo posto nella classifica ANVUR VQR - ...

Università di Trento nel progetto candidato alla missione su Venere : «Siamo coinvolti in modo molto rilevante» commenta Lorenzo Bruzzone, professore del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione e responsabile del Laboratorio di Telerilevamento , Remote ...

Conte alla NYU.L'Università : non risulta : 10.43 Piccolo 'caso' per Giuseppe Conte, il "premier politico" proposto al Colle. Il professore ordinario di Diritto Privato a Firenze e avvocato cassazionista vanta un lungo curriculum.Tra le sue esperienze ufficiali si citano anche alcuni stage dal "2008 al 2012" presso la la New York University, ma per il corrispondente del New York Times, Jason Horowitz:"Negli archivi della Università americana non risulta nessun Conte". Dall'Università, ...