UNA VITA | anticipazioni puntata di giovedì 28 giugno 2018

Civitanova Marche - otto delfini accompagnano UNA barca al largo : Civitanova Marche, otto delfini accompagnano una barca al largo I mammiferi hanno guidato i viaggiatori in mare per più di 40 minuti: “Fischiavamo e loro arrivavano” Continua a leggere L'articolo Civitanova Marche, otto delfini accompagnano una barca al largo proviene da NewsGo.

Anticipazioni UNA VITA trama puntate 2-7 luglio 2018 : Mauro è vivo! Elvira bacia Maria Luisa! : Anticipazioni Una Vita trama puntate da lunedì 2 a sabato 7 luglio 2018: Mauro “aggredisce” Teresa e si abbandona alla passione con lei! Elvira nei guai! Anticipazioni Una Vita: Mauro “aggredisce” Teresa! I due, di nascosto, partono per un breve viaggio insieme! Cayetana seduce Fernando. Elvira, durante un ballo in maschera, bacia Maria Luisa! Ritorni, clamorose decisioni, choc e tanta passione nei prossimi episodi della ...

Confalonieri (Mediaset) : «Accordo siglato con Sky è UNA storia di grande reattività». : L'assemblea degli azionisti di Mediaset ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione del gruppo televisivo, che rimarrà in carica per il prossimo triennio. La lista 2, presentata dall'azionista Fininvest, ha ottenuto il 91% dei voti del capitale presente in assemblea e ha indicato Fedele Confalonieri, confermato presidente del gruppo, Pier Silvio Berlusconi, Marco Giordani, Gina Nieri, Niccolò Querci , Stefano Sala, Marina ...

UNA VITA anticipazioni : CELIA partirà per la Francia con MICHEL??? : Come abbiamo avuto occasione di anticipare nei nostri post precedenti, presto a Una Vita l’esistenza di CELIA (Ines Aldea) verrà scossa dall’arrivo di Michel, un imprenditore francese interessato ad acquistare le Tinte Albora “prodotte” dalla donna. La storia, partendo proprio da questi presupposti, verrà caratterizzata da diversi colpi di scena: riepiloghiamo quindi con calma gli avvenimenti per capire meglio tutto quello che ...

Civitanova Marche - otto delfini accompagnano UNA barca al largo : Civitanova Marche, otto delfini accompagnano una barca al largo I mammiferi hanno guidato i viaggiatori in mare per più di 40 minuti: “Fischiavamo e loro arrivavano” Continua a leggere L'articolo Civitanova Marche, otto delfini accompagnano una barca al largo proviene da NewsGo.

Soap UNA VITA - da lunedì 2 luglio eliminato doppio appuntamento : Una Vita – Acacias 38, la Soap iberica scritta da Aurora Guerra ed in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 tornerà alla normale programmazione di un solo episodio a partire da lunedì 2 luglio 2018. Una Vita, eliminato doppio appuntamento Da circa 2 settimane Canale 5 sta trasmettendo 2 episodi della Soap Una Vita, anche causa cancellazione anticipata della serie TV Victor Ros 2. Da lunedì 2 luglio 2018, invece, si tornerà alla normalità ...

UNA VITA - anticipazioni puntate dal 2 al 6 luglio 2018 : una bellissima sorpresa per Teresa : Le anticipazioni settimanali sulle puntate di Una Vita da lunedì 2 a venerdì 6 luglio 2018 portano una bellissima sorpresa per Teresa. La maestrina ha modo infatti di incontrare nuovamente il suo eterno amore, Mauro. La festa di Carnevale in cui tutti sono in maschera sarà galeotta anche per Elvira che ne approfitterà per disonorare il padre sorprendendolo. I domestici prenderanno in giro i padroni con canzoncine ironiche, non tutti però ...

UNA VITA anticipazioni : URSULA cattiva? Può esserlo ANCORA DI PIÙ… : Di recente Montserrat Alcoverro, la magistrale interprete di URSULA in Una vita, ha ricevuto il premio Napoli Cultural Classic 2018 a Somma Vesuviana (NA). È stata l’occasione per fare due chiacchiere con lei a proposito del suo personaggio… e non solo! Una vita: TV SOAP intervista MONTSERRAT ALCOVERRO (URSULA) Benvenuta su TV SOAP, Montserrat. Partiamo da quello che tutti vogliono sapere: URSULA sarà sempre così spietata? Non voglio ...

Si tuffano in mare per ‘celebrare’ il proprio matrimonio e quello che gli capita è assurdo. “Dai amore… sposa bagnata - sposa fortUNAta”. Invece stanno letteralmente rischiando la vita : sposa bagnata, sposa fortunata. Si dice così, cercando di evitare la delusione che nel giorno più importante della propria vita (anche questo un eufemismo) il cielo è ricoperto di nuvole. Ma c’entra poco la pioggia con la storia che vi stiamo per raccontare: i protagonisti di questa assurda vicenda sono una coppia voleva celebrare il loro matrimonio in modo diverso: tuffandosi in mare per avere un bel ricordo. Sfortunatamente, tutto è ...

Tumori - 4 su 10 sono evitabili : la sfortUNA non c’entra. La scoperta che cambia le nostre vite : È considerato il male del secolo e purtroppo ogni giorno ne sentiamo di tutti i tipi, sia di qualcuno che conosciamo, sia di altre storie che ci vengono raccontate. Parliamo di Tumori, e se è vero che un po’ di fatalismo, diciamo in dosi omeopatiche, aiuta a vivere, esagerare tuttavia serve solo a ingannare noi stessi, per esempio quando confidiamo nel fatto che se un tumore deve venire alla fine verrà, e quindi giù con alcol e sigarette, ...

Giornata mondiale della lotta alla droga - Mattarella a San Patrignano 'Chi salva UNA VITA salva il mondo intero' : Nel Talmud è scritto che chi salva una vita salva il mondo intero. San Patrignano in questi anni ha salvato tante vite e continua a farlo. Non è una realtà astratta, teorica, lontana, ma composta da ...

UNA VITA Anticipazioni 27 giugno 2018 : Leonor torna a casa in compagnia di una misteriosa donna : Leonor è tornata a casa ma è molto strana mentre Simon lascia Elvira senza darle alcuna spiegazione.

UNA VITA per il karate - Ferrara premia Gabriele Achilli : A consegnare il riconoscimento, durante la cerimonia svoltasi martedì mattina in municipio, è l'assessore allo Sport Simone Merli davanti alle autorità cittadine, ospiti del festeggiato e ...

Mondiali 2018 - Corea del Sud-Germania : asiatici ancora in corsa - teutonici per evitare UNA clamorosa eliminazione : Domani, mercoledì 27 giugno altri due raggruppamenti dei Mondiali di calcio si concluderanno ed emetteranno i loro verdetti. Nel Girone F a Kazan alle ore 16.00 si disputerà Corea del Sud-Germania: entrambe le squadre, sulla carta sono ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi. La Corea del Sud deve vincere con due gol di scarto e sperare che la Svezia perda, combinazione poco realistica, ma per quanto abbiamo visto in questa rassegna, ...