Una giornata con Matteo Salvini

Roma : Una giornata da Monchi : giornata importante, quella di ieri per la nuova Roma che sta nascendo. giornata dalle molte ufficialità. Iniziamo da chi saluta. Radja Nainggolan è ormai a tutti gli effetti un calciatore dell’Inter per 38 milioni di euro. Contestualmente sono arrivati i comunicati degli acquisti di Zaniolo e Santon, pagati rispettivamente 4,5 e 9,5 milioni. Di fatto, se la matematica non è un opinione, il Ninja va alla corte di Spalletti per 24 milioni ...

Giornata mondiale della lotta alla droga - Mattarella a San Patrignano 'Chi salva Una vita salva il mondo intero' : Nel Talmud è scritto che chi salva una vita salva il mondo intero. San Patrignano in questi anni ha salvato tante vite e continua a farlo. Non è una realtà astratta, teorica, lontana, ma composta da ...

Giornata mondiale del Bacio – Mango e Carpisa propongono Una selezione di prodotti romantici [GALLERY] : 6 luglio: Giornata mondiale del Bacio, tutte le proposte romantiche di Carpisa e Mango Per celebrare la Giornata più dolce dell’anno, Carpisa e Mango propongono una selezione di t-shirt e accessori romantici e di tendenza. Le shopper in rafia di Carpisa “Kiss” e “Love”, pratiche e capienti, sono perfette da indossare al mare o in piscina. Per le serate più esclusive invece, le tracolline in saffiano a forma di cuore completano il look. Le ...

Con la Ferrovia del Tanaro Una giornata imperdibile tra Trekking e Fiabe : ... un villaggio incantato che accoglierà tra gli altri Mary Poppins e Frozen, i Tre Porcellini e la Bella Addormentata, il Fagiolo Magico e il Mago di Oz e poi tanti giochi, laboratori e spettacoli ...

VALLE TANARO/ Con la Ferrovia Una giornata imperdibile tra trekking e fiabe : ... un villaggio incantato che accoglierà tra gli altri Mary Poppins e Frozen, i Tre Porcellini e la Bella Addormentata, il Fagiolo Magico e il Mago di Oz con tanti giochi, laboratori e spettacoli ...

Comunicare la violenza - Una giornata di riflessione su media e rappresentazione del femminicidio : Tempo fa, durante una formazione sul linguaggio della stampa nei casi di violenza machista contro le donne, una cronista mi disse che la parola “raptus” era di “comoda utilità” per descrivere un femminicidio, perché aveva pochi caratteri ed era facilmente spendibile nei titoli. Concluse dicendomi che (purtroppo) era “ormai entrata nell’uso comune” per indicare l’azione violenta di un uomo nei confronti di una ...

Yes - we ‘Kane’ - l’Inghilterra vola agli ottavi dei Mondiali ma la vera impresa è di Panama : ecco perchè è Una giornata storica [FOTO] : 1/7 Fabio Ferrari/ LaPresse ...

Beach Volley : Tricolore a Bibione Una giornata di sorprese : Bibione - Fasi decisive a Bibione per la seconda tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley: si sono appena conclusi sui 4 campi di gara gli incontri della seconda giornata caratterizzata ...

Una stupenda giornata di sole - la notte fa un po' più fresco : La Spezia - La perturbazione si allontana e sulla Liguria torna il sole. Oggi il cielo sarà in prevalenza sereno, soprattutto lungo le coste dove potremo avere al più qualche modesto addensamento; ...

Varese - Game Off - Una giornata di giochi e modellismo in centro città : Binario 9 ¾ " Via Marconi Tutto il giorno giochi di prestigio, scuola di magia, spettacoli di magia GVG Gundam Tutto il giorno " modellismo, dimostrazioni e workshop di modellismo Gunpla Ocius " Via ...

Racconigi : il 24 giugno Una giornata tra passeggiate e teatro nel parco del Castello : Per informazioni http://casateatroragazzi.it/spettacoli/pigiami-3/ La rassegna teatrale "C'era una volta nel giardino del Re" si inserisce nel calendario di Palchi Reali, è organizzata dalla ...

Saviano litiga con Salvini che litiga con Macron. E ci si mette pure Fico. Cronaca di Una giornata calda : Scontro aperto tra il ministro dell'Interno e lo scrittore Roberto Saviano. A dare fuoco alla miccia è Matteo Salvini che annuncia l'intenzione di verificare se ci siano ancora le condizioni per ...

Tpl - Una giornata di stop ogni 3 : Roma maglia nera : Nel trasporto pubblico locale sono state 121 le giornate di sciopero nel 2017, 1 giornata di stop ogni 3 in salita rispetto alle 107 del 2016 . Non meglio nel settore della raccolta dei rifiuti che ...

LETTURE/ "Una giornata di Susanna" - quando l'amore rompe tutto : La discesa letteraria nella crisi familiare e nei tormenti quotidiani di una donna di fede. "Una giornata di Susanna" è l'ultimo romanzo di Mauro Leonardi.