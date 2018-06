Federica Sciarelli : "Un programma con Franca Leosini? Subito! È una formidabile autrice e una donna carinissima" : Dopo un anno di ascolti eccezionali con Chi l'ha visto?,Federica Sciarelli si racconta sulle pagine dell'ultimo numero di Sorrisi e lo fa con la semplicità e la schiettezza che la contraddistinguono."Scherzando, in redazione ho detto: 'Se sparisco io, campate di rendita per due mesi'. Poi mi pento, perché su certe fughe non è il caso di scherzare".La signora del giallo italiano, da quattordici anni alla guida del programma ...

La Confessione - Del Debbio : “Berlusconi nel ’93 mi ordinò di scrivere il programma di Forza Italia. Ero così sconvolto che mi persi in autostrada” : Paolo Del Debbio, ospite di Peter Gomez a La Confessione in onda su Nove mercoledì 27 giugno alle 23.55, rivela un aneddoto legato alla stesura del programma di Forza Italia, prima della discesa in campo di Silvio Berlusconi. “A me ha sempre colpito una frase in un’intervista di Fedele Confalonieri che dice a un certo punto: ‘Se Berlusconi non fosse sceso in politica oggi saremmo sotto un ponte o in galera’, ma Forza Italia è ...

La Corea del Nord continua il programma nucleare : L’incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un, Singapore, 12 giugno 2018 (Foto: SAUL LOEB/AFP/Getty Images) Delle immagini satellitari dimostrano che la Corea del Nord sta continuando a migliorare le proprie infrastrutture per la ricerca nucleare, anche dopo avere siglato lo scorso 12 giugno un accordo preliminare con gli Stati Uniti per la denuclearizzazione. L’indagine, condotta dagli analisti del centro 38 North che sorveglia e traccia ciò che ...

Matteo Renzi conduttore di un programma tv? L’ indiscrezione : Matteo Renzi conduttore tv? Secondo alcune indiscrezioni l’ex Premier starebbe valutando di realizzare un programma televisivo in collaborazione con l’amico di sempre Lucio Presta, l’agente dei personaggi televisivi nonché marito di Paola Perego tornata in Rai il 25 giugno alla conduzione di un programma davvero carino: Non disturbare. Matteo Renzi torna al primo amore? La televisione? L’ex segretario del Partito Democratico sta progettando di ...

Rai2 sfodera NCIS 11 contro i Mondiali di calcio : la programmazione quotidiana fino al 3 luglio : Mentre su Italia 1 Mediaset trasmette i Mondiali di calcio 2018, Rai2 ha deciso di contrattaccare con le repliche di una delle serie tv crime più amate in Italia: tra fine giugno e inizio luglio, infatti, saranno proposte quotidianamente alcune repliche di NCIS 11. Da martedì 26 giugno verranno infatti trasmessi ogni giorno alcuni episodi dell'undicesima stagione della serie, in quantità variabile tra uno e due in base al giorno, subito prima ...

Allenamento a casa : tutte le dritte per dimagrire e restare in forma con un programma casalingo! : Sempre più donne oggi preferiscono l'Allenamento a casa . Le ragioni di questa scelta sono molteplici ed evidenti: allenarsi a casa propria consente di mantenersi in forma risparmiando tempo e denaro. ...

Intesa Sp : presenta a imprese Confindustria Vicenza 'programma filiere' (3) : (AdnKronos) - In prospettiva, un sostegno alla crescita dell’economia veneta potrà venire anche dalle filiere, particolarmente diffuse nei distretti industriali. Il Veneto è la prima regione in Italia per avanzo commerciale nei distretti, pari a 15,6 miliardi di euro nel 2017, l’85% del surplus comp

