Un palo di scopa e un pizzico di agilità | Diletta Leotta lancia la #MobilityChallenge

sportfair

: Sono combattuta tra l’alzarmi prendere una scopa e con il palo percuotere il mio soffitto oppure scrivere una lette… - Alescusaoh : Sono combattuta tra l’alzarmi prendere una scopa e con il palo percuotere il mio soffitto oppure scrivere una lette… -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Arriva una nuova sfida: la MobilityChallengeta da, ecco di cosa si trattaesempi di sensualità e sportività. Bella da mozzare il fiato, apprezzatissima sui social, la sexy giornalista ama molto tenersi in perfettissima forma e mostrare ai suoi follower i suoi metodi di allenamento. Che sia in palestra, o a casa,sa mettere a dura prova il suo corpo, ma trova anche il modo per divertirsi e far divertire. Proprio oggi, la bella giornalista hato una nuova sfida, la: per mettersi in gioco conbasterà undie undi. In posizione di squat, bisogna tenere ildanella piega dietro le ginocchia, per poi farlo passare con quello che sembrerebbe quasi un gioco di prestigio, sopra le ginocchia., flessibilità e tanta voglia di divertirsi: questi i tre elementi ...