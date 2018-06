Un nuovo aggiornamento porta “Hey Google” anche su Samsung Galaxy S9

NI NO KUNI 2 : Disponibile un nuovo aggiornamento : BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha rilasciato un nuovo aggiornamento per NI NO KUNI 2: IL DESTINO DI UN REGNO che include due nuovi livelli di difficoltà, oggetti rari, risoluzione di bug e miglioramenti alla stabilità di gioco. Ni No KUNI II si aggiorna L’aggiornamento è pensato per rendere l’avventura più intensa ed è Disponibile gratuitamente. I giocatori potranno alzare ...

Microsoft Launcher : rilasciato un nuovo aggiornamento per la beta : L’applicazione in beta di Microsoft Launcher si è aggiornata pochissime ore fa per gli smartphone Android alla versione 4.11.0.44005 portando diverse novità interessanti. Changelog Famiglia – Ora i genitori possono mostrare o nascondere i propri figli nella card Famiglia. Miglioramenti lettura news – Implementati diversi miglioramenti relativi alla lettura delle notizie quando si usa il browser Microsoft Edge. Più personalizzazione per la ...

Sorprende su Asus ZenFone 3 il nuovo aggiornamento 65 dal 21 giugno : sprint batteria : Nemmeno il tempo di prendere atto della diffusione su larga scala dell'aggiornamento 62, che oggi 21 giugno occorre prendere atto di un nuovo progetto software concepito per l'Asus ZenFone 3. Sto parlando del pacchetto software 65, a mio modo di vedere concepito per chi ha avuto problemi di download con la patch precedente e che, non a caso, contiene elementi sia del del nuovo che del vecchio firmware come potrete notare dal nostro ...

Gradito extra per il pubblico Honor 10 : occhio al nuovo aggiornamento di giugno : Potrebbe arrivare a breve anche in Europa una sorta di aggiornamento extra per Honor 10. Dopo le informazioni preliminari condivise su queste pagine non molto tempo fa, infatti, in queste ore tocca concentrarsi assolutamente su un nuovo pacchetto software che a breve potrebbe fare la propria apparizione sul mercato. Le ultime segnalazioni sotto questo punto di vista giungono direttamente dall'India e a breve potrebbero avere effetti diretti ...

Apple - iOS 12 chiuderà la falla usata dalla polizia/ nuovo aggiornamento per blindare gli iPhone : Apple, iOS 12 chiuderà la falla usata dalla polizia: Nuovo aggiornamento per blindare gli iPhone. Pronto il Nuovo upgrade per la sicurezza degli smartphone di Cupertino(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 16:07:00 GMT)

Tantissime novità per Honor View 10 con il nuovo aggiornamento di metà giugno : Si parla troppo poco in Italia di uno smartphone che sta guadagnando apprezzabili quote di mercato in queste settimane, vale a dire il cosiddetto Honor View 10. Complice una scheda tecnica davvero interessante per quelli che sono gli attuali standard del mercato, oltre ad un prezzo non così elevato da far scappare l'utenza, questo prodotto poco pubblicizzato riesce in qualche modo a competere anche con quelli che vanno per la maggiore in giro ...

Situazione in divenire per Clash of Clans il 12 giugno : nuovo aggiornamento e problemi : Da alcune ore è disponibile un nuovo aggiornamento per gli utenti che sono legati ad un'app del calibro di Clash of Clans, gioco che ha fatto registrare un elevato numero di download tra gli utenti Android ed iOS e che a quanto pare sta facendo molto discutere in seguito all'upgrade in questione. Anche a causa di una serie di problemi imprevisti emersi subito dopo l'installazione della nuova versione dell'app. Proviamo dunque a fare un po' di ...

Fortnite : un nuovo fucile d'assalto - uno stadio di calcio e altro ancora con l'aggiornamento 4.4 : Anche se siamo in pieno clima E3, Epic Games non perde tempo e svela le novità dell'aggiornamento 4.4 di Fortnite.Come segnalano puntualmente i colleghi di VG247, il nuovo update introduce alcune interessanti novità nel celebre gioco di Epic. Innanzitutto, si parte da un nuovo fucile d'assalto, il quale sarà dotato di un visore termico che sarà molto utile per scovare risorse, forzieri e nemici grazie al calore. L'arma sarà disponibile in due ...

Honor 10 riceve un nuovo aggiornamento in attesa della GPU Turbo : Honor 10 si sta preparando a ricevere un nuovo corposo aggiornamento in attesa che venga aperto il programma di beta testing per la tecnologia GPU Turbo. L'articolo Honor 10 riceve un nuovo aggiornamento in attesa della GPU Turbo proviene da TuttoAndroid.

Fifa 18 Patch : nuovo aggiornamento disponibile (patch 1.14) – Weekend League di questa settimana estesa di 24 ore

Surface Pro : disponibile un nuovo aggiornamento firmware per la versione LTE : Microsoft ha recentemente rilasciato un aggiornamento firmware per il nuovo Surface Pro LTE, la variante del 2-in-1 di casa Redmond dotato di connettività mobile. Il firmware introduce la versione 18.02.08.1700 del driver Surface Mobile Broadband Update Device che è dedicato proprio alla connessione LTE. Stando a quanto riferito dalla stessa Microsoft, gli utenti si possono adesso aspettare una maggiore stabilità e soprattutto una maggiore ...

Il nuovo aggiornamento di Quake Champions aggiunge i bot e nuove funzionalità nell'arena : Quake Champions continua a evolversi nella fase di accesso anticipato grazie anche al sostegno della community, e questo mese non fa eccezione. A partire da oggi, l'aggiornamento di giugno introduce nuove funzionalità che faciliteranno l'accesso al gioco, tra cui la presenza di una delle funzioni più richieste: i bot. AGGIORNAMENTI Inoltre è stato aggiunto quanto segue:Read more…

A nuovo Huawei P10 e P10 Plus con aggiornamento B370 : cambia solo la patch? : Per i possessori di Huawei P10 e P10 Plus una più che buona notizia in veste di nuovo aggiornamento software in arrivo su entrambi i modelli, ex top di gamma del 2017. A riprova che lo sviluppo software per le ormai vecchie ammiraglie non sia stato affatto bloccato, ecco che diamo notizia del firmware B370 in prima distribuzione in Europa. Di che cosa si tratta nello specifico? Come ci comunica la fonte Stechguide.com, ecco che i pacchetti ...

Il nuovo aggiornamento di Sea of Thieves permette di aprire e chiudere la ciurma durante il gioco : Rare continua ad aggiornare il suo Sea of Thieves e, dopo la pubblicazione dell'espansione The Hungering Deep, ecco arrivare l'aggiornamento 1.1.1 che introduce nel titolo piratesco alcune interessanti novità.Come riporta Gameranx (dove è possibile leggere il changelog completo), la nuova patch permette ora ai giocatori di aprire e chiudere la ciurma durante il gioco, quindi non sarà più necessario uscire e rientrare per avere un'opzione di ...