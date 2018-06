Un Monster tricolore per i suoi 25 anni

gazzetta

(Di mercoledì 27 giugno 2018) Presentato al Salone di Colonia nel 1992 ed entrato in produzione il 5 marzo 1993, ilha raggiunto in pochilo status di icona nel mondo delle due ruote, creando dal nulla il segmento delle Naked sportive e raccogliendo attorno a sé una delle comunità di motociclisti più numerosa e fedele: iisti. DA COLLEZIONE - Per ...