Un mese di annunci | zero provvedimenti in Cdm Slitta ancora il decreto dignità | Di Maio

(Di mercoledì 27 giugno 2018) A giudicare dalle prime quattro settimane, il "Governo del cambiamento" tanto diverso dai precedenti non è: molti. In poco meno di un, i sei Consigli dei ministri non hannolicenziato un provvedimento di indirizzo politico, limitandosi a deliberare esclusivamente su questioni emergenziali o strettamente burocratiche. Anche il "dignità",ato dal vicepremier Luigi Diil 14 giugno scorso e previsto nel settimo Cdm di oggi non vedrà () luce: il ministro dello Sviluppo, al termine della riunione, ha comunicato l'approvazione del solourgente (da approvare entro sabato) per rinviare l'entrata in vigore della fatturazione elettronica per i benzinai, inizialmente previsto all'articolo 9 delomnibus. E il resto della legge "nei prossimi giorni", ha detto Diin un Facebook live. ...