Ufficiale | Milan escluso per due anni dall’Europa | al suo posto la Fiorentina

Milan - Ufficiale : ecco la sentenza Uefa - rossoneri nei guai : Il Milan nei guai, è arrivato negli ultimi minuti il comunicato Uefa, una stagione senza Europa per il club rossonero: “la camera giudicante dell’Organo di Controllo Finanziario per Club (CFCB), presieduta da José Narciso da Cunha Rodrigues, ha preso una decisione sul caso AC Milan a seguito del rinvio del responsabile della camera di investigazione CFCB per la violazione delle norme del fair play finanziario, in particolare per la ...

Ufficiale la finale del Wind Summer Festival a Milano per il tormentone dell’estate 2018 : La finale del Wind Summer Festival si terrà a settembre in Piazza Duomo a Milano. Questo è quanto riporta davidemaggio.it, che conferma le voci di una possibile finalissima dislocata dalla location canonica di Piazza del Popolo per il raggiungimento della metropoli lombarda. Confermato il cast di conduttori, con Ilary Blasi, Daniele Battaglia e Rudy Zerbi. I tre sono quindi pronti a fare le valigie per dare una nuova sistemazione alla ...

Basket - Ufficiale : Jeff Brooks è il nuovo acquisto dell’Olimpia Milano : L’Olimpia Milano piazza il secondo colpo di mercato e dopo Amedeo Della Valle ufficializza anche l’arrivo di Jeff Brooks dall’Unicaja Malaga. L’ala americana, di recente convocato in Nazionale dal ct Sacchetti (ha sposato una ragazza italiana), ha firmato un contratto per due stagioni. Questo il comunicato UFFICIALE del club: ”La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo pluriennale con ...

Nainggolan all'Inter/ Oggi a Milano - domani le visite mediche : l'addio Ufficiale alla Roma è vicino : Nainggolan all'Inter: Oggi a Milano, domani le visite mediche. l'addio ufficiale alla Roma è vicino. Le ultime notizie sul centrocampista belga, pronto a firmare per il club nerazzurro(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 14:42:00 GMT)

Milan - il clamoroso comunicato Ufficiale della famiglia americana Ricketts : 'Interessati all'acquisto' : Addio cinesi, al Milan arrivano gli americani? Dopo la grande paura, arriva la grande speranza con un nome preciso: famiglia Ricketts . Nel tardo pomeriggio arriva il comunicato ufficiale, a poche ore ...

È Ufficiale - Milano avrà la sua Wine Week : Dopo il design, la moda, l’arte, i social media e il comparto food, anche il vino avrà la sua personalissima settimana a Milano. È stata infatti presentata ufficialmente la primissima edizione della Milano Wine Week, una sette giorni di appuntamenti dedicati al mondo del vino a tutto tondo che si svolgerà nella metropoli meneghina dal 7 al 14 ottobre. Il progetto nasce da un’idea di Federico Gordini, già fondatore di Milano Food Week, di ...

Basket - Ufficiale : Amedeo Della Valle nuovo giocatore dell’Olimpia Milano : Era già nell’aria da molto tempo, ma soltanto quest’oggi è arrivata l’ufficialità: Amedeo Della Valle è un nuovo giocatore dell’Olimpia Milano, che dal prossimo anno sarà marchiata A|X Armani Exchange, oltre che in Eurolega, anche in Serie A. Tra Della Valle e Milano l’accordo è di tipo pluriennale. Figlio d’arte (il padre Carlo è stato per diversi anni a Torino con esperienze a Livorno, Vigevano, Roma e ...

Addio a "Forza Milan" / Dopo 55 anni chiude il mensile Ufficiale del club rossonero : Addio a "Forza Milan": Dopo 55 anni di pubblicazioni chiude il mensile ufficiale della squadra rossonera. I tifosi meneghini incassano un altro ko alla fine di un'annata da dimenticare.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 13:46:00 GMT)

Milan - Ufficiale la prima squadra femminile : giocherà in Serie A al posto del Brescia : Il Milan entra dalla porta principale nel calcio femminile. Il club rossonero ha acquistato il titolo sportivo del Brescia e per la prima volta parteciperà al campionato di Serie A, dalla prossima ...

Milan - Ufficiale : acquisito il titolo sportivo del Brescia femminile : Dalla prossima stagione il club rossonero avrà una squadra femminile che militerà in Serie A L'articolo Milan, ufficiale: acquisito il titolo sportivo del Brescia femminile è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - Ufficiale il riscatto di Borini mentre Ciro Immobile aspetta solo i rossoneri : Tramite un tweet dal profilo ufficiale il Sunderland, squadra che era proprietaria del cartellino di Fabio Borini, ha ufficializzato il riscatto del giocatore da parte del Milan. Dal primo luglio il giocatore sarà solo rossonero, dopo essersi trasferito al Milan nella scorsa stagione in prestito con obbligo di riscatto. Il club di Via Aldo Rossi ha sborsato 5,5 milioni di euro per il riscatto di Borini che, uniti ai 500 mila euro bonificati la ...

Supercoppa italiana - Ufficiale : Juve-Milan a gennaio in Arabia Saudita : Il riscontro di un importante mercato come l'Arabia Saudita per ospitare questa partita testimonia l'appeal che il calcio italiano esercita in tutto il mondo. La valorizzazione e la promozione del ...