: #Milan, sentenza Uefa in arrivo: addio Europa, 2 anni di squalifica - Gazzetta_it : #Milan, sentenza Uefa in arrivo: addio Europa, 2 anni di squalifica - PremiumSportHD : #premiumsport #Milan - È arrivata la sentenza Uefa: due anni fuori dalle Coppe. ?????? - Sport_Mediaset : +++FLASH+++ SENTENZA UEFA: MILAN, ATTESI DUE ANNI DI SQUALIFICA DALL'EUROPA Atteso l'annuncio ufficiale. Rossoneri… -

IlresteràEuropee per la prossima stagione. Lo ha deciso la camera giudicante dell'a causa del mancato rispetto del Fair Play Finanziario. I rossoneri si erano qualificati per l'Europa League, competizione a cui accede quindi la Fiorentina (che partirà dai turni preliminari mentre l'Atalanta accede al tabellone). Il club rossonero ha ora dieci giorni per presentare ricorso al Tas.(Di mercoledì 27 giugno 2018)